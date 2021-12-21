تنظيم قافلة طبية من جامعة العريش لخدمة أهالي الشيخ زويد

تنظم اليوم الثلاثاء، جامعة العريش، بمحافظة شمال سيناء، اول قافلة طبية من أساتذة كلية الطب جامعة العريش لتقديم الخدمة العلاجية للمواطنين بمدينة وقرى الشيخ زويد.

يأتي ذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي، الي جانب مساندة ودعم أهالي قري جنوب الشيخ زويد العائدين الي ديارهم بعد غياب استمر أكثر من ٧ سنوات .

و قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، ان القافلة تمارس عملها من مستشفى الشيخ زويد، وتضم العديد من التخصصات هي :

" أطفال وحديثي ولادة، باطنة وجهاز هضمي وكبد، جراحة عامة، جراحة عظام ، جراحة المخ والأعصاب ، نسا وتوليد ، جراحة مسالك بولية ، عيون ، باطنة وأمراض صدر، طب الأسرة ، علاج طبيعي وتأهيل روماتيزم.

وأضاف ان القافلة لمدة يوم واحد وذلك ضمن برنامج قوافل الإصحاح البيئي التي يشرف عليها قطاع شؤون البيئة وخدمة المجتمع .

