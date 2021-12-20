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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع تنسيقي بين محافظتي شمال وجنوب سيناء لنقل تبعية منطقة رأس النقب

اجتماع تنسيقي بين
اجتماع تنسيقي بين محافظتي شمال وجنوب سيناء

عقدت محافظتا شمال وجنوب سيناء، اليوم، اجتماعا تنسيقيا لبحث وضع الجهات والمرافق الخاصة بكل محافظة بناءاً على القرار الجمهوري رقم 424 لسنة 2021 الخاص بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظتين وآليات تنفيذ القرار.


عقد الاجتماع في منطقة رأس النقب بوسط سيناء تحت رعاية كل من: الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وخالد فودة محافظ جنوب سيناء.

 

وشارك في الاجتماع كل من: أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء وأيمن الشريف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، ومن محافظة جنوب سيناء: عادل عبد الرحمن وكيل مديرية التربية والتعليم وأحمد محمد أبو الحسن مدير إدارة التخطيط والمشروعات والعيادات التعليمية بمحافظة جنوب سيناء .


وعلى هامش الاجتماع .. عقد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء اجتماعا مع شيوخ وقبائل المنطقة لمناقشة مطالبهم لتكون هذه المتطلبات محور أساسى فى عملية التنسيق بين المحافظين.

 

وأشار إلى أن العمل سيبقى كما هو عليه فى منطقة رأس النقب حتى 30 يونيو المقبل، وذلك لإعطاء فترة لدراسة الوضع لأهالى المنطقة، وحتى تتمكن المحافظتين من إجراء ما فيه مصلحة أهالى المنطقة.


من جهة أخرى .. تم عمل محاضر تسليم وتسلم بين المديريات المختلفة لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالنقل بين المحافظين .


من جانبه .. أفاد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء بأنه تم الاتفاق على إبقاء العمل كما هو عليه حاليا فى مدارس منطقة رأس النقب، وهى مدارس : رأس النقب الإبتدائية ، رأس النقب الإعدادية ، وفصول رأس النقب التجارية.

 

وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء للاتفاق على ما سيتم عمله بشأن طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى وطلاب الدبلوم التجارى لهذا العام .. كما سيتم التنسيق بين العاملين بهذه المدارس سواء بالبقاء بالعمل فى محافظة شمال سيناء أو بالنقل إلى محافظة جنوب سيناء .


يذكر أنه يوجد في المنطقة وحدة صحية ومركز شباب ومسجد تابعين لمحافظة شمال سيناء .

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