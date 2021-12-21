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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بالأسعار بين هافال جوليان وبيستون T33 موديل 2022

مقارنة بالأسعار بين
مقارنة بالأسعار بين هافال جوليان وبيستون T33 موديل 2022

تعتبر السيارات  الصينية فى الفترة الحالية من الأكثر انتشارا ورواجا فى معظم السواق العربية، وعلى رأسها للسوق المصري، حيث يشهد السوق حالياً منافسة قوية بين السيارتين هافال جوليان وبيستون T33 موديل 2022.

 

قوة المحركات

 تتوافر هافال جوليان موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 220 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.

وتستمد السيارة بيستون الكروس أوفر T33 قوتها محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر بتنفس طبيعي، متعدد النقاط لحقن الوقود، يولد قوة قدرها 112 حصان، وعزم أقصى يصل لـ 155 نيوتن متر عند 3600 لفة/دقيقة، بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

عوامل الأمان

زودت سيارة هافال جوليان موديل 2022 بفرامل يد كهربائية، مانع انقلاب السيارة RMI، وأماكن تثبيت مقاعد الأطفال IsoFix، نظام التعليق الإلكتروني AVH، وبها نظام كشف النقاط العمياء، نظام تحذير من التصادم الأمامي، ونظام التحذير عند مغادرة المسار، ومستشعرات حركة واصطفاف، ونظام المساعدة على القيادة في الطرق المزدحمة.

وتضم السيارة بيستون T33 موديل 2022، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها وسائد هواء أمامية وجانبية ، و برنامج ثبات إلكتروني ESP ، و مساعد فرامل EBA ، و نظام التحكم في الجر TCS ، و التحكم في الثبات على المرتفعات HHC .

الكماليات

تحتوي هافال جوليان موديل 2022 من الخارج على مصابيح أمامية حادة، مع شبكات متعددة المقاطع و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مرايات جانبية مدعومة بشرائح ضوئية، بالاضافة إلى عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية.

تاتى السيارة بيستون T33 ، بمصابيح أمامية LED، ضبط مستوى الشعاع الأمامي، وظيفة تأخير للمصابيح الأمامية، إضاءة نهارية LED، إضاءة أوتوماتيك، مصباح فرامل علوي، مرايا الأبواب بإشارة انعطاف، تعديل مرايا الأبواب كهربائيًا و خاصية تسخين، الزجاج الخلفي بخاصية إزالة الضباب، مساحات أمامية وخلفية، فتحة سقف كهربائية، رف للأمتعة، جنوط ألومنيوم ، بالاضافة الى طي مرايا الأبواب كهربائيًا فى الفئة الثانية .

 

أسعار هافال جوليان موديل 2022 :

الفئة الأولى STANDARD بسعر 319 ألف جنيه.

الفئة الثانية DELUXE بسعر 344 ألف جنيه.

الفئة الثالثة DELUXE SR بسعر 369 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGH DELUXE بسعر389 ألف جنيه.

 

أسعار بيستون T33 موديل 2022:

الفئة الأولى  LUXURY بسعر355000 جنيه.

الفئة الثانية  PREMIUM بسعر385000 جنيه.

السيارات الصينية جوليان T33 هافال وبيستون

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