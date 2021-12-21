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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد مطاردة شرسة.. فيل يعتدي على رجل بوحشية وسط الحقول|فيديو

فيل
فيل

تعرض رجل يبلغ من العمر 30 عامًا لهجوم عنيف من قبل فيل بري في قرية في منطقة تمارهات بمقاطعة دوبري بولاية أسام في الهند.

 

انتشر مقطع فيديو مروع على مواقع التواصل الاجتماعي لـ فيل بري ضخم يعتدي على رجل في منتصف العمر بوحشية في إحدى القرى بولاية أسام في الهند.

 

بعد مطارد طويلة، استطاع الفيل الإمساك بالرجل والاعتداء عليه بوحشية مما أثار فزع وذعر السكان في منطقة تمارهات بولاية أسام في الهند.

 

أصيب الرجل بجروح بالغة في الحتدث الأليم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وأكد حارس في الغابات: "بعد نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج تمت مطاردة الفيل باتجاه منطقة الغابة".

 

التقط السكان المحليين الحتدث على هواتفهم، حيث وثق الفيديو لحظة مطاردة الفيل البري للرجل وهجومه عليه بعد سقوطه في حقل أرز.

الهند فيل الفيل الغابات مواقع التواصل الاجتماعي هجوم عنيف جروح بالغة اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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