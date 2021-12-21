أحمد مجاهد يرضخ لضغوط ليفربول ويوافق على مشاركة صلاح أمام ليستر سيتي

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب الوطني على طلب ليفربول بتأخر وصول محمد صلاح عن المعسكر لمدة 48 ساعة، ليصل اللاعب يوم 29 ديسمبر الجاري بدلا من 27 وهو موعد بداية معسكر المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا".



وأضاف شبانة: "طلب ليفربول من اتحاد الكرة السماح لصلاح بالمشاركة في مباراة ليستر سيتي المقرر لها يوم 28 ديسمبر الجاري، على أن يطير للقاهرة بطائرة خاصة بعدها مباشرة للمشاركة مع منتخب مصر في أمم أفريقيا.



واختتم شبانة: "لم تفلح محاولات ليفربول وعدد من الأندية الأوروبية في اقناع الفيفا بعدم الاستغناء عن لاعبيهم لصالح المنتخبات الأفريقية في كاس الأمم الأفريقية المقرر لها التاسع من يناير المقبل".