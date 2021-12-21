سعفان يودع وزير العمل الليبي في ختام زيارته لمصر

حرص وزير القوى العامله محمد سعفان، علي توديع وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا ، فجر اليوم الثلاثاء في ختام زيارته لمصر، وذلك بعد أن رأس وفد وزارة العمل الليبية في إطار أعمال اللجنة الفنية المصرية الليبية الفنية المشتركة لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم تنقل الأيدي العاملة وحوكمة دخول العمالة المصرية لسوق العمل الليبي.

وكان الوزيران قد أطلق أمس منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين لتنظيم وحماية دخول العمالة المصري إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها وفي مشاريع عودة الحياة لطبيعتها.

وأكد سعفان عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين الشقيقتين مشددا علي استعداد الحكومة المصرية المشاركة بشكل جاد في إعادة إعمار ليبيا وامدادها بما يحتاجه سوق العمل الليبي من عماله مصرية.

من جانبه وجه وزير العمل الليبي الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والذي هو معروف عن مصر كدولة رائدة للدول العربية، معربا عن سعادته لإطلاق تلك المنظومة التي ستسهم بشكل جيد في عودة الحياة الليبية لطبيعتها مع حماية حقوق العمالة المصرية.

وأهدى وزير العمل الليبي ، وزير القوى العاملة محمد سعفان درع وزارة العمل الليبية تقديراً لجهوده وجهود وزارة القوى العاملة في التعاون والتنسيق لإطلاق تلك المنظومة ، فضلاً عن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة .

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