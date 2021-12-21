بصورة صباحية.. حمادة هلال يخطف الأنظار بأحدث ظهور له

نشر الفنان حمادة هلال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حمادة هلال بصورة صباحية مرتدي ملابس شتوية ثقيلة مما أثار إعجاب متابعيه.

يذكر أن أكد الفنان حمادة هلال، أنه يسعى دائماً أن يظهر بصورة طبيعية على السوشيال ميديا.

وكان حمادة هلال، قال في تصريح لـ “صدى البلد”: “أتعامل مع السوشيال ميديا مثل أي شخص، أنا أحاول دائماً أن أكون طبيعيا وأن أتعامل مع الجمهور على سجيتي”.

وأضاف “أحضر الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغاني، كما أقرأ مسلسل المداح الجزء الثاني، وهذه الشخصية التي أحاول تقديمها خلال الوقت الحالي وأتمنى أن يعرض العمل في رمضان القادم”.