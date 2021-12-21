فقدت البصر بعد سقوط الديكور عليها.. عنبر 6 يؤهل سلاف فواخرجي لـ الأعلى مشاهدة

نجحت الفنانة سلاف فواخرجي فى الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على منصة شاهد vip، من خلال مسلسلها “ عنبر 6 ” ، والذى طرح أولى حلقاته هذا الأسبوع.

حيث تمكن مسلسل عنبر 6 من بطولة سلاف فواخرجي من الدخول إلى قائمة الاعمال الأعلى مشاهدة فى مصر ، واحتل المرتبة الـ8 من أصل 10 أعمال هم الأعلى مشاهدة لدى المصريين.

وكانت قد تعرضت الفنانة سلاف فواخرجي لحادث أثناء تصوير أحد مشاهدها في مسلسل "عنبر 6"، الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات.

"عنبر 6" بطولة صبا مبارك، سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غيرتا عون وغيرهم

إصابة سولاف فواخرجي



وكشفت سلاف فواخرجي كواليس ما حدث قائلة في تصريحات لبرنامج et بالعربي" الذي اهتم بكشف تفاصيل حادث سولاف فواخرجي : "حادث كبير فحينما كنت أصور أحد المشاهد سقطت قطعة ديكور بها حديد من السقف على عيني، وفقدت النظر ساعة كاملة، ونزفت كمية دم من إيدي ووشي، وكنت أرى كل شيء أبيض والناس بيضا، والناس بتصرخ وتحكي وتجري حولي"، لتصبح إصابة سولاف فواخرجي حديث السوشيال ميديا.

سولاف فواخرجى فى سطور :



ودرست سلاف فواخرجي في كلية الآداب جامعة دمشق قسم الآثار كما التحقت بمعهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية وبدأت مشوارها الفني عندما كانت في السنة الثالثة من كلية الآداب حيث عرض عليها المخرج (ريمون بطرس) أن تلعب دور البطولة في فيلم (الترحال)، ثم قدمت فيلم (نسيم الروح) مع المخرج (عبد اللطيف عبد الحميد)، للتوالى أعمالها بعد ذلك وخاصة في التلفزيون، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت بها (أسمهان، ولادة من الخاصرة، كليوبترا، عصي الدمع)، ومن الأفلام (حليم، ليلة البيبي دول، هوى).

