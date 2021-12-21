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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير31 محضرا متنوعا في حملة لتموين الغربية على المخابز والأسواق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجه المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية بالقيام بحملات تفتيشية بزفتى والمحلة الكبرى.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وتقديم منتجات مطابقة للمواصفات حرصاً على صحة المواطنين.

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وأسفرت الحملة التموينية بزفتى عن تحرير (١) محضر نقص وزن ( ٨ جم) بأحد المخابز المدعمة، (١) محضر جنح منظفات منتهية الصلاحية بواقع (١٠ زجاجات كلور لتر ونصف للواحدة)، (١) محضر جنح بيع سجائر بأكثر من السعر الرسمي، (١) محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الحرة، (١٥) محضر إداري لمستودعات الغاز عن شهر نوفمبر لاعتذارهم عن استلام الحصص و(١) محضر تبديد حرز ملح. 

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وفي المحلة الكبرى، تم تحرير (١١) محضر إثبات حالة لبعض أصحاب المخابز ، حيث تم تحرير (٧) محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، (٣) محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و (١) محضر عدم وجود سجل زيارات المخبز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لحين العرض على النيابة المختصة.

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