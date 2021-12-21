تعليم الغربية: إعلان جداول امتحانات منتصف العام والانتهاء من تجهيز لجان الطلاب

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم أنه عقد اجتماعا موسع مع مديري الإدارات النوعية بالتعليم الفني، وموجهي عموم التعليم الفني بمختلف النوعيات، الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي تزامنا مع إعلان جداول امتحانات وتجهيز كافة لجان الطلاب والطالبات.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما أشار وكيل التعليم بالغربية أنه ناقش خطة الاستعداد لأعمال امتحانات النقل للنصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اثناء سير الامتحانات العملية والنظرية.

كما ناقش جدول الامتحانات وخطة العمل لمتابعة سير الامتحانات من الموجهين ومدير الإدارات المختلفة.

كما أشار وكيل الوزارة الي أساسيات العمل على تطعيم طلبة التعليم الفني في هذه المرحلة ، وتحفيز مديري المدارس الفنية بمختلف تخصصاتها، على توجيه الطلاب لتلقي مصل الكورونا حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على تكريم مديري المدارس التي تحقق نسبة 100 % من تلقي المصل لجميع الطلاب لديها.

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