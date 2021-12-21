كارثة في الفروسية.. إيقاف محمد طلعت وإلغاء نتائج منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

قرر الاتحاد الدولي للفروسية، إيقاف المصري محمد طلعت لمدة عامين، بعد ثبوت ايجابية نتائج تحليل المنشطات الأخيرة.

كما قام الاتحاد الدولي للفروسية، باستبعاد نتائج منتخب مصر للفروسية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي أقيمت الصيف الماضي.



وأصدر الاتحاد الدولي للفروسية قرارًا حاسمًا بشأن عينات المنشطات التي تم سحبها من اللاعبين خلال البطولات الأخيرة والخاصة بمادة حمض الأجولميك وهو من المواد المدرجة ضمن قائمة المنشطات.



وجاءت نتائج العينات ايجابية لثلاثة لاعبين وهم لاعبا منتخب قطر الشيخ علي الطحاني وباسم محمد والتي جاءت نتائج عيناتهم ايجابية لبطولة الرباط، التي أقيمت عام 2019 والمؤهلة لدورة الألعاب الاوليمبية طوكيو 2020، بالاضافة إلى ايجابية عينة لاعب منتخب مصر محمد طلعت عن بطولة دورة الألعاب الافريقية 2019.



وبحسب موقع الاتحاد الدولي للفروسية فان الثلاثة لاعبين أنكروا معرفتهم بالمادة، بالاضافة إلى إنكار تعاطي المواد المخدرة مثل الحشيش قبل إقامة البطولات السابق ذكرها، وان السبب الوحيد الذي قد يكون تسبب في ايجابية العينة هو تعرضهم للتدخين السلبي قبل البطولة اثناء اقامتهم بالفندق قبل البطولة بأيام.



وتعد مادة حمض الأجوليميك من المواد المحظورة في المنافسة بموجب القائمة المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) لعام 2019 ، ولا يوجد تعليق مؤقت إلزامي يفرضه الاتحاد الدولي للفروسية ، ومع ذلك ، كان لدى الرياضيين الثلاثة خيار طلب تعليق مؤقت طوعي تُفرض عليهم ، لكن الوكالة اختارت ألا تفعل.



وجاءت القرارات النهائية للاتحاد الدولي بخصوص الثلاثة, الايقاف لمدة سنتين اعتبارا من 17 يونيو 2021, ما يعني انهم غير مؤهلين للاشتراك بالبطولات حتي 16 يونيو 2023، بالاضافة الي تغريم الثنائي القطري 7500 فرانك سويسري, وتغريم محمد طلعت 2000 فرانك سويسري فقط.



كما تم الغاء جميع النتائج السابقة اعتباراً من 17 يونيو 2021 بالنسبة لمحمد طلعت والتي تشمل النتائج التي حققها في دورة الألعاب الاولمبية السابقة، مما أدي الي استبعاد والغاء نتائج المنتخب المصري من مسابقة القفز.



يذكر أنه يمكن للاعبين الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في غضون 21 يومًا من استلام القرار.