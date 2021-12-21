عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد كمال: عبلة كامل بصحة جيدة ولا تحضر لأي عمل فني حاليا

أحمد كمال وعبلة كامل
أحمد كمال وعبلة كامل

أبدى الفنان أحمد كمال، عن سعادته بتكريمه بمهرجان القاهرة للفيلم القصير الذي انطلقت فعالياته اليوم بدار الأوبرا المصرية.

وقال أحمد كمال في تصريحات لـ "صدى البلد"، تكريمي بمهرجان عن الأفلام القصيرة يسعدني، فأنا أعتبر أن تلك النوعية من الأفلام هى بيتي، والتكريم مهم في حياة الفنان لكي يشعر بما قدمه للجمهور.

وطمأن أحمد كمال الجمهور، على صحة الفنانة عبلة كاملة، قائلا “إنها بخير ولا تحضر لأي عمل حاليا وتنتظر انتهاء فترة كورونا”.

تنطلق الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير اليوم وتستمر حتى ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ بدار الأوبرا المصرية وتشهد عروض ٤٢ فيلما من دول عريية مختلفة تشارك فى خمس مسابقات مختلفة مسابقة الفيلم الروائي القصير ومسابقة الفيلم التسجيلي القصير ومسابقة أفلام الطلبة ومسابقة محمد بيومي ومسابقة عزيزة أمير.

تتضمن لجان التحكيم شخصيات سينمائية بارزة

لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير

الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال 

مدير التصوير  نزار شاكر 

المنتج والمخرج محمد تيمور

لجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي القصير 

الناقد السينمائي/ محمد سيد عبدالرحيم 

مدير التصوير / تامر جوزيف 

المخرجة/ مي زايد

لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة

دكتور/ أحمد فهمي عبدالظاهر  أستاذ ورئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما

دكتور / محمد شفيق مدير التصوير 

المخرج / أحمد حسن

لجنة تحكيم مسابقة محمد بيومي

المخرج / محمد هاني 

المخرج/ إيهاب عمرو 

الناقد السينمائي/ أحمد عسر

لجنة تحكيم مسابقة عزيزة أمير

الدكتورة/ثناء هاشم أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما 

الدكتورة/ إيمان يونس  وكيل المعهد العالى للسينما 

المخرجة/ ماري بدير.

كما يكرم المهرجان في دورته الثالثة، المخرجة هالة خليل ومدير التصوير محمود عبدالسميع والفنان أحمد كمال.

أحمد كمال عبلة كامل دار الاوبرا المصرية مهرجان القاهرة للفيلم القصير دار الأوبرا

ترشيحاتنا

بتهمة تسهيل الدعارة تحت ستار المساج.. إخلاء سبيل مدير نادي صحي ونائبه بالعجوزة

الشناوي: نعرف قدرات الرجاء المغربي ونسعى لإسعاد جماهير الأهلي

رئيس الوزراء: نسعى لتكون مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات

موسيماني: نثق في قدراتنا.. وجمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة للفوز بالسوبر الأفريقي

الحكومة الإثيوبية: لا ننوي مواصلة العمليات العسكرية ضد قوات تيجراي

تمنع الإصابة بالخرف.. تعرف على فوائد توابل هامة في بيتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

كارثة صحية.. ضبط مصنع لإنتاج اللحوم مجهولة المصدر داخل مدرسة بالإسماعيلية.. شاهد

الحرارة تصل لـ 6 درجات.. الأرصاد تحذر من أجواء شتوية باردة الليلة| فيديو

أول صور لمتحور كورونا أوميكرون من داخل مركز أبحاث روسي.. شاهد

الصحة العالمية : أوميكرون قد يكون حلا لآزمة كورونا

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

طلب مفاجئ من محمد صلاح لإدارة ليفربول بشأن تجديد عقده

عصام عبدالفتاح ينهي الجدل حول واقعة طرد أحمد حمودي بلقاء المصري وفاركو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل للميكروباص.. هل يقضى الأتوبيس الترددي على أسطورة "وحوش الأسفلت" أعلى الدائري؟

التعاون في التحول الرقمي والمدن الذكية.. مدبولي يجتمع بمسئولي هانيويل الأمريكية

مروة ناجي: سعيدة بمقابلة ذوى الهمم في ختام 2021.. صور

وظيفة شاغرة.. عامل دليفري مقابل مبلغ خيالي 200 ألف جنيه

فيديو

«دخل بيتي».. المطربة مي كمال ابنة عفاف راضي تكشف عن تعرضها للتحرش.. فيديو

والدها يرفض دخولها عالم التمثيل.. كل ما تريد معرفته عن ماهيتاب ماجد المصري "فيديو"

الحرارة تصل لـ 6 درجات.. الأرصاد تحذر من أجواء شتوية باردة الليلة| فيديو

نقيب المأذونين يرفض حبس الرجل حال زواجه بأخرى دون استئذان زوجته.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ