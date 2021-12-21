هاروت وماروت..سر ترجمة أشهر جامعة أمريكية مسرحية إسلامية لـ علي أحمد باكثير|نوستالجيا

لا يزال الكتّاب المسرحيون العرب مجهولين إلى حد كبير بشكل دولي، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع الباحث حامد محمد أبو بكر في ثمانينيات القرن الماضي، لاتخاذ الخطوة الأولى بطرح اثنين من أعمال علي أحمد باكثير باللغة الإنجليزية.

تمت ترجمة مسرحيتين لمؤلف الدراما الإسلامي علي أحمد باكثير، التي توافق ذكرى ميلاده 111 إلى اللغة الإنجليزية، وتضمنت ترجمتهما تعليقا نقديا، لحامد محمد أبو بكر، وتأتي عملية الترجمة بسبب اختياره أعمال باكثير لطرح رسالة الدكتوراه.

جامعة إلينوي

وقال أبو بكر عن ترجمة العملين: “الأطروحة تعد خطوة جزئية لسد تلك الفجوة من خلال الترجمة والدراسة النقدية لمسرحيتين لعلي أحمد باكثير (1908-1969) ، أحد أكثر الكتاب المسرحيين العرب أصالة”، ووصف باكثير بأنه كان كاتبًا غزير الإنتاج وُلِد في إندونيسيا ، ونشأ في جنوب اليمن موطنه الأصلي ثم عاش وتوفي في مصر.

ساهم باكثير بشكل مؤثر في الأدب العربي الحديث في عدة أنواع أدبية. الدراما والشعر والرواية، وترجم أبو بكر المسرحيتين في عام 1988، لجامعة إلينوي في أوربانا شامبين، باعتبارها المؤسسة المانحة للدرجة العلمية (الدكتوراه) عن الأدب وموضوعات الشرق الأوسط.

وعن باكثير، فإنه بالإضافة إلى مجموع شعره الكبير ، كتب أكثر من ستين مسرحية وست روايات والعديد من المسرحيات ذات الفصل الواحد والقصص القصيرة، وأرشدته دراسته للأدب الإنجليزي، وشكسبير على وجه الخصوص ، إلى بعض الابتكارات التي كان رائدًا في الأدب العربي ، مثل استخدام الشعر الحر ، الذي أصبح وسيطًا للدراما الشعرية العربية فيما بعد.

وبحسب مقدمة عن المسرحيتين المترجمتين، يقول أبو بكر: “في الواقع ، كان التزام باكثير بالفكر الإسلامي طوال حياته هو ما جعله فريدًا بين الدراما العرب المعاصرين. كرست أعماله لتمثيل الفكر الإسلامي في جميع مناحي الحياة. كانت مهمته الفنية هي ترسيخ الدراما الإسلامية في مجال الأدب العربي”.

هاروت وماروت

وتأتي ترجمة أعماله للإنجليزية باختلاف الترجمة المعتادة لأعماله باللغة الفرنسية، وأول مسرحية مترجمة في هذا العمل هي سر شهرزاد (1952) وهي قصة حب مستوحاة من الليالي العربية. واعتمد فيها باكثير على تفسير جديد في ضوء التحليل النفسي، المسرحية الثانية هي هاروت وماروت (1962) ، وهي عبارة عن خيال أخلاقي يمثل النظرة الإسلامية لمستقبل الإنسان في الكون.

وتعد هذه الأعمال الدرامية من بين أفضل أعمال باكثير في معالجتها لموضوعات عالمية عظيمة. ومن ثم ، فإنهما يمثلان طريقتين في فكره ودراما. كما يقدمان جوانب من الثقافة الإسلامية والعربية للقارئ الغربي، ويقول أبو بكر: “يجعل من الممكن أن يصل الإنسان إلى الكواكب والنجوم الأخرى ويكتشف أسرارها هناك كما يفعل على الأرض”.

تسعى الترجمتان إلى نقل النكهة والنوايا العربية الأصلية باللغة الإنجليزية. تعزز كتابة باكثير المسرحية نيته الفنية لخلق مسرحيات أخلاقية للمسرح الإسلامي وتقديم تصورات جديدة للدراما والنقد الغربيين المعاصرين.