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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وعكة صحية.. حسن المستكاوي يطلب الدعاء لإبراهيم حجازي.. شاهد

صدى البلد

شارك الناقد الرياضي حسن المستكاوي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، متمنيا الشفاء العاجل للاعلامي الكبير وعضو مجلس الشيوخ ابراهيم حجازي، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب: “دعواتكم من فضلكم لأخي وزميلي إبراهيم حجازى ربنا يشفيه وينجيه بقدرته وجلاله . وأن يجد في ميزان النجاة والشفاء ماقدمه من دعم ومساندة لحالات إنسانية بكل مافي مواقفه من شهامة وجدعنة وخير واللهم خفف عنه وقويه . اللهم آمين”.

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أنتم نعمة ربنا كرمني بها.. حسن المستكاوي يعلن شفاءه من فيرس كورونا

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حسن المستكاوي يكشف عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا |فيديو


وكان قد أعلن الناقد الرياضى حسن المستكاوى، عن تعافيه من فيرس كورونا.

 

وتابع المستكاوى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلا: “الحمد لله بفضله ورعايته خرجت من المستشفي سليما معافيا بعد تجربة تستحق أن تحكي، بتعليمات فترة راحة ونقاهة ١٠ أيام”. 


وأضاف: “الحمد لله بفضل دعواتكم واهتمامكم ورعايتكم وعطفكم وكرمكم ومحبتكم وأشكر كل من سأل وكتب حرفا في دعاء بالشفاء.. انتم نعمة ربنا التي كرمني بها”.

 

جدير بالذكر أعلن الناقد الرياضي حسن المستكاوي إصابته بفيروس كورونا.


وغرّد المستكاوي من خلال حسابه الشخصي تويتر: “الحمد لله أنا في العزل.. والمرض عزل.. والعزل مرض.. لكن دعواتكم ودعمكم وعطفكم ومحبتكم نعمة من عند الله”.

وعكة صحية إبراهيم حجازى حسن المستكاوي دعواتكم مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ

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