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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

حفل زفاف ابنة ماجد
حفل زفاف ابنة ماجد المصري

توافد منذ قليل عدد من نجوم الفن والمشاهير على أحد الفنادق النيلية لمشاركة الفنان ماجد المصري الاحتفال بزفاف كريمته ماهيتاب إلى مصطفى القاضي .

كان في مقدمة الحضور ميريهان حسين وطارق علام وحلمي عبدالباقي وأحمد كامل.

بكاء ماجد المصري

قال الفنان ماجد المصري، إنه بكى أمس من الفرحة أثناء عقد قران ابنته، معلقًا : " بعرف أعيط بس معرفتش أغني". 

وأضاف المصري، خلال مداخلة ببرنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سي بي سي، أن مشاعر الأب تجاه البنت على عكس الولد، مؤكدًا :" لما أحمد ابنى اتجوز مابكتشي".

وتابع :" البنت بالنسبة للأب حاجة غالية، والأب بيكون فى حالة صعبة لحظة زواج ابنته.. وإحساس لا يشعر به غير الأب.. الأب لما بنته بتتجوز بيحس إن فيه حاجة بتتشال من جواه".

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ولفت إلى أن زوج ابنته من عائلة مميزة، وشخصية محترمة، وأنه اشترى راجل لابنته.

وتصدر اسم الفنان ماجد المصرى مؤشر بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد احتفاله بعقد قران ابنته ماهيتاب.

وانتاب الفنان ماجد المصري وابنته ماهيتاب ، من زوجته السابقة منى أش أش حالة من الفرحة الممزوجة بدموع السعادة خلال الاحتفال بعقد القران على مصطفى القاضى، والذى أقيم فى منزل العروس.

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