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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المصري وابنته يعلقان على فيديو بكائهما في عقد قرانها.. فيديو

ماجد المصرى وابنته
ماجد المصرى وابنته

تصدر اسم الفنان ماجد المصرى مؤشر بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد احتفاله بعيد قران ابنته ماهيتاب. 

 

وانتاب الفنان ماجد المصري وابنته ماهيتاب من زوجته السابقة منى أش أش حالة الفرحة الممزوجة بدموع السعادة خلال الاحتفال  بعقد القران على مصطفى القاضى، والذى أقيم فى منزل العروس.

 

ماجد المصري على تداول صور بكائه 

 

علق الفنان ماجد المصري، على فيديو بكائه في عقد قران ابنته، قائلا: "مش بنتي بس اللي بتتجوز أنا كمان عندي أبن متجوز".

 

ووجه الإعلامي عمرو أديب حديثه إلى "ماجد المصري"، قائلا: "أنت بقيت جد ولا لسه"ـ ليبادره الآخر معلقا:"لسة شوية أنت عايز تشمت فيا ولا أيه.. بس هبقى جد بأذن الله".

 

وأضاف “ماجد المصري” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”:" من نعم الله على الإنسان المرور بالعديد من المراحل والمواقف، ومن ضمن تلك المواقف هو زواج ابنته، متابعا:" الأب بيحس أن بنته بتتاخد منه وبتكبر".

 

وأكمل: "مشاعر لن يشعر بها سوى الآباء..ودموعي كانت دليل كبير عن حبي و فرحتي بزواج ابنتي"، متابعا:" زوج ابنتي شاب مكافح وفخور به".

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بكاء ماجد المصري وابنته فى عقد قرانها .. صور

أول تعليق من ابنة ماجد المصري بعد عقد قرانها

 

شاركت ماهيتاب ، ابنة الفنان ماجد المصري مجموعة من الصور تجمعها بزوجها مصطفى القاضي من عقد قرانهما الذي أقيم أمس السبت.

ونشرت ماهيتاب ماجد المصري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام" صورة مع زوجها وعلقت عليها قائلة "تم عقد قراني على من اختاره الله لي".

 

بكاء ماجد المصري وابنته فى عقد قرانها

 

انتاب الفنان ماجد المصري وابنته ماهيتاب من زوجته السابقة منى أش أش حالة الفرحة الممزوجة بدموع السعادة خلال الاحتفال أمس بعقد قرانها على مصطفى القاضى، والذى أقيم فى منزل العروس. 

ونشر ماجد المصري صورا جديدة من حفل عقد قران ابنته ماهيتاب وعلق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : “تم بحمد الله كتب كتاب بنتي ماهي علي مصطفي القاضي وعقبال عندكم جميعا إن شاء الله”. 

ولاقت الصور تفاعل كبير من جمهور ومتابعى الفنان ماجد المصرى حيث قدموا له التهانى وباركوا له على عقد قران ابنته وكان من ابرز متابعى ماجد الفنانة روجينا التى حرصت على توجيه رسالة تهنئة له قائلة : “مبروك ربنا يتمم بخير وبسعدهم” ،ليرد ماجد المصرى عليها قائلا : “ياحبيبتي الله يبارك فيكي وعقبال اولادك”. 

ونشر ماجد المصرى صورا اخرى من عقد القران عبر خاصة الاستورى وهو يبكى فيها مع ابنته ماهيتاب. 

وكان نشر مصطفى القاضى عدد من الصور بعد الاحتفال بعقد القران والذى علق عليه قائلا : "الحمد لله .. كتب الكتاب ”.

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