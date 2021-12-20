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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسيت انها بتتاخد مني.. ماجد المصري يعلق على فيديو بكائه في كتب كتاب ابنته

صدى البلد


علق الفنان ماجد المصري، على فيديو بكائه في عقد قران ابنته، قائلا:"مش بنتي بس اللي بتتجوز أنا كمان عندي أبن متجوز".

 

ووجه "الإعلامي عمرو أديب" حديثه إلى "ماجد المصري"، قائلا:" أنت بقيت جد ولا لسه"ـ ليبادره الآخر معلقا:"لسة شوية أنت عايز تشمت فيا ولا أيه.. بس هبقى جد بأذن الله".

وأضاف “ماجد المصري” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”:" من نعم الله على الإنسان المرور بالعديد من المراحل والمواقف، ومن ضمن تلك المواقف هو زواج ابنته، متابعا:" الأب بيحس أن بنته بتتاخد منه وبتكبر".

 

وأكمل: "مشاعر لن يشعر بها سوى الأباء..ودموعي كانت دليل كبير عن حبي وفرحتي بزواج ابنتي"، متابعا:" زوج ابنتي شاب مكافح وفخور به".

ماجد المصري الفنان ماجد المصري عمرو أديب اخبار التوك شو برنامج “الحكاية”

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