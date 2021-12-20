حسيت انها بتتاخد مني.. ماجد المصري يعلق على فيديو بكائه في كتب كتاب ابنته



علق الفنان ماجد المصري، على فيديو بكائه في عقد قران ابنته، قائلا:"مش بنتي بس اللي بتتجوز أنا كمان عندي أبن متجوز".

ووجه "الإعلامي عمرو أديب" حديثه إلى "ماجد المصري"، قائلا:" أنت بقيت جد ولا لسه"ـ ليبادره الآخر معلقا:"لسة شوية أنت عايز تشمت فيا ولا أيه.. بس هبقى جد بأذن الله".

وأضاف “ماجد المصري” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”:" من نعم الله على الإنسان المرور بالعديد من المراحل والمواقف، ومن ضمن تلك المواقف هو زواج ابنته، متابعا:" الأب بيحس أن بنته بتتاخد منه وبتكبر".

وأكمل: "مشاعر لن يشعر بها سوى الأباء..ودموعي كانت دليل كبير عن حبي وفرحتي بزواج ابنتي"، متابعا:" زوج ابنتي شاب مكافح وفخور به".