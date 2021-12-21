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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصر اقتربت من تطعيم 50 مليون شخص بلقاح كورونا

تاج الدين: وضع أوميكرون في مصر مطمئن.. وننتج علاج كورونا لطرحه في الصيدليات قريبا

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» العديد من التفاصيل الصحية في مصر وأخر مستجدات متحورات فيروس كورونا، مؤكدا أن  إنتاج علاج كورونا في مصر وطرحه في الصيدليات قريبا.

وطمئن «تاج الدين» المصريين بشأن الوضع في مصر غير مقلق بخصوص متحور «أوميكرون»، وأن الدولة مستعدة لمواجهته في المطارات، مشيرا إلى أن مصر اقتربت من تطعيم 50 مليون شخص بـ لقاح فيروس كورونا.

 

وضع أوميكرون في مصر مطمئن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن التغيرات في شكل الفيروسات أمر طبيعي، وإذا استمر فيروس كورونا سنسمع عن متحور جديد كل فترة.

وأضاف  «تاج الدين»  أن الوضع في مصر غير مقلق بخصوص متحور أوميكرون، وأنها مستعدة لمواجهته في المطارات، مشيرا إلى أن الحالات في مصر محدودة وكلها من خارج البلاد، والموقف مطمئن، ولن تظهر أي تغيرات خطيرة أو انتشار له.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن الموجة الرابعة لم تصل إلى الذروة وهناك نوع من التذبذب في الموجة الرابعة والأمر مطمئن.

وعن متحور أوميكرون، قال محمد عوض تاج الدين، إنه ينتشر بشكل أكبر، مقارنة بـ المتحورات الأخرى، ولكن أعراضه أقل من المتحورات السابقة، مشيرًا إلى أنه يسجل إلتهابات في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ولكنه لم يصل إلى الالتهاب الرئوي حتى الآن.

وأوضح  محمد عوض تاج الدين، أن متحور أوميكرون يستجيب للعلاج، ولكن يجب أن يأخذ الجميع الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية والوقاية والاحتياطات اللازمة.

 

إنتاج علاج كورونا في مصر وطرحه في الصيدليات قريبا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر ستنتج أقراص ميرك لعلاج مصابي كورونا حال موافقة هيئة الدواء المصرية بشكل رسمي.

وأضاف «تاج الدين»، أن شركتي فايزر وميرك أنتجتا الأقراص لعلاج فيروس كورونا وحصلتا على التصريحات لتداوله، مشيرا إلى أن شركة ميرك حصلت على التصريح بتاريخ 30 نوفمبر 2021، وفايزر حصلت على التصريح في 15 ديسمبر، موضحًا أن الدولة الوحيدة اللي استخدمته هي المملكة المتحدة.

وأوضح أن مصر سوف تنتج دواء ميرك لعلاج مصابي كورونا خلال شهر أو شهرين حال موافقة هيئة الدواء المصرية، على أن يتم طرحه في الصيدليات.

وتابع أن الدواء يؤخذ بالفم ولا يحتاج المصاب أن يذهب إلى المستشفى، مشيرًا إلى أنه لا يغني عن أخذ اللقاح ولكنه يحد من الأعراض والمضاعفات من المراحل الأولى للمصابين بفيروس كورونا.

 

مصر اقتربت من تطعيم 50 مليون شخص بلقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن هناك إقبالا شديدا من المواطنين للحصول على لقاح كورونا خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة لهذا الأمر.

وأضاف «تاج الدين»، أن مصر اقتربت من تطعيم من 50 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، مؤكدًا أن جميع الجرعات متوفرة.

وأوضح أن الدولة أعلنت عن الجرعة التنشيطية لبعض الفئات الذين حصلوا على الجرعة الثانية منذ 6 أشهر من أخذ الجرعة الأخيرة.

وطالب محمد عوض تاج الدين المواطنين بضرورة الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات للحد من انتشار الفيروس.

 

السيطرة على فيروس كورونا أصبحت صعبة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن السيطرة على فيروس كورونا أصبح صعبًا لأنه أصبح فيروسًا متوطنًا.

وأوضح «تاج الدين» ، أن التغيرات في شكل الفيروسات شئ طبيعي، ومع استمراره سيكون هناك متحورات جديدة الفترة القادمة.

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية،: "ما يهمنا هو درجة انتشار فيروس كورونا وأي متحورات تصدر منه، لافتًا إلى أن الإنفلونزا الموسمية تنقل العدوى من شخصين إلى 4 أشخاص، بينما كورونا يصيب حتى 6 أشخاص.
 

تاج الدين الصحة ورونا لقاح فيروس كورونا مستشار الرئيس

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