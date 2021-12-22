يرصد كفالة اليتيم.. أبطال حدوتة مريم في مسلسل زي القمر يروون الكواليس |فيديو

حل أبطال حدوتة " مريم " من مسلسل " زي القمر" ضيوفا على الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي ".

وعلقت الفنانة سلوى عثمان، عن مشاركتها في حدوتة مريم بمسلسل زي القمر والتي تحدثت عن كفالة طفل يتيم، قائلة :" المسلسل يناقش قضية إنسانية، وتتحدث الحدوتة عن قدرة الانسان البسيط على أن يكفل أي طفل يتيم ولا يشترط ان يكون الإنسان غني بالأموال كي تمكن من كفالة يتيم ".



ومن جهته، قال المخرج معتز حسام، :" كنت عايز اعمل قصة لـ الطفلة الفنانة ريم عبد القادر وكتبنا قصة حدوتة مريم وفكرة دار الايتام توصلت لها من دار ايتام كنت أزورها وحبينا نتكلم على تجربة كفالة طفل يتيم في حدوتة مريم واثرت تلك الحدوتة بشكل كبير في المشاهدين ".

وقالت الفنان هاجر الشرنوبي، :" لما اتعرضت عليا الحدوتة حبيتها وكان نفسي أقدم حاجة عن كفالة الأطفال وانا زمان كنت بروح دار ايتام وهم بحاجة إلى دعم مادي كبير ".

فيما أوضحت الفنانة الطفلة ريم عبد القادر، :" انا عندي 8 سنوات وبحب التمثيل ومبسوطة اني اشتغلت مع المخرج معتز حسام في حدوتة مريم، وشخصية مريم صعبت عليا واتبسطت اني هعمل الدور ده عشان الناس تعرف طريقة معيشة الاطفال في دار الايتام وانهم في حاجة إلى دعم كبير ".