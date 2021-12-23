وداعًا للميكروباص.. كل ما تريد معرفته عن الأتوبيس الترددي

تستعد وزارة النقل، لإحداث طفرة في النقل البري خلال الأشهر المقبلة، لبدء تنفيذ الاتوبيس الترددي BRT، البديل النهائي لسيارات الميكروباص أعلى الطريق الدائري.

الاتوبيس الترددي السريع

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في 4 نوفمبر الماضي، عن بدء التجهيز لتشغيل الاتوبيس الترددي “مطار القاهرة- محطة مترو عدلي منصور”، خلال ترأسه أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت".

موعد انطلاق الاتوبيسات الترددية

وكشف الوزير، عن موعد منع سير الميكروباص على الطريق الدائري، قائلًا: "سيتم منع الميكروباص من السير على الطريق الدائري فى النصف الأول من 2022، تحديدا مطلع يناير المقبل، ولن يسمح لأي ميكروباص بالسير على الدائري عقب انتهاء تطويره وتحديثه"، مضيفا أنه سيتم تخصيص أتوبيسات (BRT)

لتكون بديلة للميكروباص على الدائري، حيث تقوم الوزارة حاليًا بإنشاء حارات ومسارات ومحطات الاتوبيس الترددي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الاتوبيسات الترددية BTR من خلال الفيديوجراف التالي.