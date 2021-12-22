رشوان توفيق عن دلال عبد العزيز: شوفتها لابسه أخضر.. وكنا نتبارى في العبادة وقراءة القرآن

قال الفنان القدير رشوان توفيق، إنه لم يتنازل يوما طول مسيرته الفنية الممتدة، على مدار 60 عاما عن أي أخلاقيات، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية برحلته الفنية، ويشعر بالرضا عنها.

وأضاف ، خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “أون”: كفاية إني إتعَرَفت، ورأيت الفنان الراحل سمير غانم، وكان إنسانا جميلا جدا هو وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

وأضاف رشوان توفيق: بيني وبين دلال عبد العزيز علاقة باطنية، شوفتها من 4 أو 5 سنوات لابسة أخضر؛ فاتصلت وقتها بالراحلة رجاء الجداوي، وأخبرتها عن الرؤية، فأخبرتها بها، وأصبح بيننا تواصل منذ ذلك الوقت، وأصبحنا نتبارى في العبادة وقراءة القران".