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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

السعودية.. وفاة الأمير
السعودية.. وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز

أفادت وسائل إعلام محلية في السعودية، اليوم الأربعاء، بوفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز 59 عاما.

ونعى عدد من أمراء المملكة العربية السعودية، على مواقع التواصل الاجتماعي، الراحل نهار بن سعود بن عبد العزيز، ببالغ الحزن والأسى.

وقال الأمير سطام بن سعود في تغريدة على تويتر "انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته.. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد على حسابه بتويتر "نهار بن سعود بن عبدالعزيز.. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الجنة وألهمنا ومحبيه الصبر إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله".

بدوره، قال بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "نهار بن سعود بن عبدالعزيز .. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحمه واغفرله وأكرم نزله ووسع مدخله اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة".

يشار إلى أن الأمير الراحل نهار بن سعود بن عبد العزيز، هو الابن الرابع والأربعين للملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وولد عام 1962 في مدينة الرياض وتزوج الأميرة مها بنت عبدالعزيز، ولديه 4 أبناء.

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وتولى الأمير نهار بن سعود العديد من المناصب في الديوان الملكي، كما أنه مدير وشريك مؤسس في شركة مسند للتجارة والمقاولات السعودية، ويملك حصة 50% من رأسمالها.

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