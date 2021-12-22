وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

أفادت وسائل إعلام محلية في السعودية، اليوم الأربعاء، بوفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز 59 عاما.

ونعى عدد من أمراء المملكة العربية السعودية، على مواقع التواصل الاجتماعي، الراحل نهار بن سعود بن عبد العزيز، ببالغ الحزن والأسى.

وقال الأمير سطام بن سعود في تغريدة على تويتر "انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته.. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير #نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/rRBFozudKz — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 21, 2021

فيما كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد على حسابه بتويتر "نهار بن سعود بن عبدالعزيز.. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الجنة وألهمنا ومحبيه الصبر إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله".

#نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز

اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الجنة وألهمنا ومحبيه الصبر إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله pic.twitter.com/qavLg9NUAO — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) December 21, 2021

بدوره، قال بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "نهار بن سعود بن عبدالعزيز .. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحمه واغفرله وأكرم نزله ووسع مدخله اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة".

#نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز

(إنا لله وإنا إليه راجعون)

اللهم ارحمه واغفرله وأكرم نزله ووسع مدخله اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة pic.twitter.com/UfHgHo5yFS — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) December 21, 2021

يشار إلى أن الأمير الراحل نهار بن سعود بن عبد العزيز، هو الابن الرابع والأربعين للملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وولد عام 1962 في مدينة الرياض وتزوج الأميرة مها بنت عبدالعزيز، ولديه 4 أبناء.

وتولى الأمير نهار بن سعود العديد من المناصب في الديوان الملكي، كما أنه مدير وشريك مؤسس في شركة مسند للتجارة والمقاولات السعودية، ويملك حصة 50% من رأسمالها.