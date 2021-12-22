نوال الزغبي تهنئ جمهورها بالعام الجديد

هنأت الفنانة نوال الزغبى جمهورها بالعام الجديدة ، من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتبت نوال الزغبى : بحبكن كتير إن شاء الله السنة الجديدة نتلاقى بكل البلدان انتوا احلى واطيب ناس الله يحميكن ويوفقكن جميعا.



وطرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "قلبى على قلبه"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، ونشرت جزء منها عبر حسابها على انستجرام.



وتقول كلمات الأغنية: "قلبى على قلبه.. جوَّا عيوني بخبيه.. كرمالو بعمل شو ما بدو.. بيؤمرنى أمِر، مش بس بحبه.. أنا بعشق كل شي فيه، قلبي وعيونى بيبقو حدو.. ع طول العمر، من لما عشقتو وعيونى ما نامو، ما بنسى صوتو ما بنسى كلامه".