من بيروت.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مجموعة صور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

و بدت "نوال الزغبي" بإطلالة مثيرة وجريئة، حيث ارتدت فستان شيفون مكشوف ولافت باللون الأسود، ما عكس أنوثتها وأبرز قوامها الرشيق الممشوق.

و علقت نوال الزغبي قائلة:" مرحبا من بيروت "



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت "الزغبي" على تسريحة شعر مميزة مزجت بين الأنوثة والرقي في آن، حيث تركت خصلات شعرها تنسدل بانسيابية على كتفيها، كما وضعت مكياجاً ناعماً يتلائم مع لون بشرتها.



وطرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "قلبى على قلبه"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات أحمد ماضى، ألحان زياد برجى، ونشرت جزء منها عبر حسابها على انستجرام.



وتقول كلمات الأغنية: "قلبى على قلبه.. جوَّا عيوني بخبيه.. كرمالو بعمل شو ما بدو.. بيؤمرنى أمِر، مش بس بحبه.. أنا بعشق كل شي فيه، قلبي وعيونى بيبقو حدو.. ع طول العمر، من لما عشقتو وعيونى ما نامو، ما بنسى صوتو ما بنسى كلامه".