نتنياهو: إيران تآمرت لتدميرنا بالقنابل النووية.. ولا وفود من طهران لإسلام آباد حتى الآن

زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن النظام الإيراني تآمر لتدميرنا بالقنابل النووية وآلاف الصواريخ الباليستية.

وأردف نتنياهو زاعما : نظام إيران خطط لمحرقة أخرى ولقد أزلنا عنا تهديدا وجوديا وبمهاجمة النظام الإيراني أبعدنا عنا خطرا وجوديا كان يشكل تهديدا فوريا لنا.



من جانبه، قال التلفزيون الإيراني عن مصدر: طهران أعلنت سابقا أنها لا تقبل التفاوض في ظل التهديدات وانتهاك العهود.

وتابع التلفزيون الإيراني عن مصدر: طهران أعلنت سابقا أن استمرار مشاركتها في المفاوضات مرهون بتغيير سلوك ومواقف واشنطن.

ذكر التلفزيون الإيراني: لم يذهب أي وفد إيراني حتى الآن إلى باكستان و التقارير الإعلامية عن وصول وفد إيراني إلى باكستان أو تحديد موعد لاجتماعات عارية عن الصحة وحتى هذه اللحظة لم يذهب أي وفد إيراني إلى إسلام آباد سواء كان رئيسيا أم تمهيديا.