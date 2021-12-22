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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازيراتي تكشف عن نسخة MC20 مكشوفة السقف موديل 2022

مازيراتي MC20
مازيراتي MC20

نشرت شركة  مازيراتي  صورا تشويقية جديدة لسيارتها من طراز MC20 ذات السقف القابل للطي موديل 2022.

وفقا لموقع "موتور أوثوريتي"، المتخصص في السيارات، يظهر النموذج الأولي للسيارة الخارقة وهو مغطى بالكامل بكوسة تمويهية، لكنها أعلنت أن جسم الهيكل بالكامل مصنوع من ألياف الكربون، ومواد أخرى معاد مركبة ومعاد تدويرها، مما يشير إلى أن  مازيراتي MC20  ستتميز بسقف صلب قابل للسحب، أو قد يكون لوحة انزلاقية قابلة للإزالة بشكل يدوي.

 

بعيدا عن اختلافات السقف ونوعه، ستكون  مازيراتي  MC20 المكشوفة متطابقة إلى حد كبير مع مازيراتي MC20 كوبيه التي ستصل إلى صالات العرض بحلول عام 2022،  وهذا يعني أن تحت غطاء المحرك سنجد V-6 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.0 لتر مثبت في منتصف الهيكل ومقترنًا بناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات مع إرسال القوة إلى العجلات الخلفية فقط.

 

يأتي المحرك الـ 6 سلندر كوحدة مخصصة من تصميم مازيراتي نفسها، باسم Nettuno ، ويزأر بقوة 621 حصانًا و 538 رطل قدم من عزم الدوران في MC20 ويجعل السيارة تتسارع من نقطة السكون إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من 2.9 ثانية وتصل إلى السرعة القصوى في 202 ميل في الساعة.

 

بالنسبة للمقصورة الداخلية تحتوي MC20 على شاشات ثنائية مقاس 10.3 بوصة، إحداهما لوحة عدادات رقمية والأخرى تتصدر منتصف الكونسول وهي شاشة معلومات وترفيه. تحتوي عجلة القيادة على زر التشغيل وإدارة المحرك، على جهة اليسار وزر التحكم في القيادة وأنماطها على اليمين. تقليم ألياف الكربون في جميع أجزاء السيارة حتى الداخلية، كما تأتي بمرآة الرؤية الخلفية الرقمية والشحن اللاسلكي للأجهزة المحمولة.

 

حتى الآن لم تعلن مازيراتي بشكل رسمي عن قائمة أسعار  MC20 في سوق الولايات المتحدة ولكن يُعتقد أنها ستبدأ من حوالي 210 ألف دولار في فئة التجهيز الأساسية.

 

وفقا لموقع "موتور أوثوريتي"، ستطرح مازيراتي إصدار ثالث من الـ MC20 في المستقبل القريب سيحتوي على مجموعة نقل الحركة الكهربائية،  ومع ذلك، لن تكون أول سيارة كهربائية من مازيراتي، فقد سبقتها النسخة الكهربائية من مازيراتي GranTurismo المعاد تصميمها.

MC20 مازيراتي مازيراتي MC20 Nettuno مازيراتي GranTurismo

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