واشنطن تحث موسكوعلى وقف "الخطاب التحريضي"واتخاذ خطوات لتهدئة التوترات مع أوكرانيا

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس روسيا إلى وقف "الخطاب التحريضي"، واتخاذ خطوات ذات مغزى لتهدئة التوترات لتوفير مناخ إيجابي للمحادثات.

وقال برايس- في تغريدة على منصة التدوينات القصيرة( تويتر)- إنه "خلافا لتصريحات وزير الدفاع الروسي، فإن روسيا ووكلاءها مسؤولون عن تصعيد التوترات، وليس أوكرانيا أو الولايات المتحدة.. ندعو روسيا إلى التوقف عن استخدام الخطاب الكاذب التحريضي واتخاذ خطوات ذات مغزى لتهدئة التوترات لتوفير مناخ إيجابي للمناقشات".

من جهتها، أشارت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى أن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تأتي بعد تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو حول الوضع في شرق أوكرانيا.. حيث قال وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويجو، حيث قال في اجتماع موسع اليوم /الثلاثاء/ ، إنه تم اكتشاف أكثر من 120 مرتزقا من شركات عسكرية أمريكية خاصة في بلدتي أفدييفكا وبريزوفسكوي في المناطق التي تسيطر عليها كييف في منطقة دونيتسك.. وأنهم يخططون لعمليات عسكرية ويدربون مجموعات مسلحة متطرفة.. وبحسب شويجو" تم تسليم عبوات تحتوي على مواد كيميائية مجهولة إلى بلدة أفدييفكا وقرية كراسني ليمان"