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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وسط أنباء عن رحيله.. قرار جديد من خوان براون للاعبي الإسماعيلي

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة خوان براون منح الفريق راحة اليوم من التدريبات .

وتلقى الإسماعيلي خسارة أمس أمام سموحة بهدفين مقابل هدف، وهو ما أدى إلى توقف رصيده عند نقطتين محتلا بها المركز قبل الأخير .

ومن المقرر أن يستأنف الدراويش تدريباته غدا الخميس استعدادا لمواجهة فيوتشر فى الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز .

وفتح الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق النار على مسؤولي الاسماعيلي عقب الهزيمة أمام سموحة أمس في إطار منافسات الدوري المصري .

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن خوان براون المدير الفني الاسماعيلي يقترب كثيرا من الرحيل عن الفريق عقب النتائج السيئه خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن مجلس الإدارة أعلن عن ثقته في المدرب مرتين والمرة المقبلة ستشهد الرحيل .

وتابع أن الاسماعيلي فريق كبير وعريق ولا يجوز أن يصارع الهبوط كل موسم مشددا أن في حال رحيل المدرب سيدخل النادس في دوامه تغيير المدربين بكثرة، ولابد من ثوره تصحيح في الاسماعيلي من أجل عودة الفريق لسابق عهده ومستواه .

 

 

 

 

نادي الإسماعيلي الاسماعيلي خوان براون الدوري المصري فيوتشر

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