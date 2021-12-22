كفر الشيخ تؤهل 500 من حملة المؤهلات المتوسطة والطلاب لسوق العمل.. صور

تنظم محافظة كفر الشيخ تدريباً لحملة المؤهلات المتوسطة، وطلاب التعليم الفني لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفر الشيخ وبرعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ،.

وبدأت المحافظة في تنفيذ المحور الثاني من محاور بروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الاتصالات في مطلع العام الجاري والمعني بدعم وتنمية قدرات الشباب في استخدام التكنولوجيا.



أكد اللواء جمال نور الدين أنه تم توجيه المبادرة الخاصة بتدريب الشباب لقطاع التعليم الفني وذلك لإيمانه الكامل بإمكانيات هذا القطاع الهائل في القدرة على الإسراع بالتنمية ودعم اقتصاديات المحافظة حال توافرت له سبل الدعم الكامل من تدريب وتطوير وتمكين للعناصر الشبابية المؤهلة منه.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بتنفيذ المحور بالكامل بمديرية التعليم بكفر الشيخ وتحديداً التعليم الفني، لتدريب وتأهيل 500 من خريجي وطلاب السنوات النهائية بالتعليم الفني بمختلف تصنيفاته لسوق العمل، وذلك على برامج تدريبية نوعية تلبي الاحتياج.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب المحافظ أن البرنامج يأتي ضمن مجموعة من البرامج التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة والمعنية بتطوير وتأهيل العنصر البشري وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي نفذت خلال العام الجاري عدد من البرامج في مجال الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة بنظام التدريب عن بعد، وفيما يخص البرنامج المشار اليه فإن المحافظة تنفذ عدد من المسارات التدريبية تشمل السكرتارية التنفيذية – مهارات الحاسب الالي – خدمة العملاء ) لـ 500 من خريجي وطلاب التعليم الفني بالمحافظة



أشار كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير بالمحافظة، إلى أن البروتوكول شمل تقديم برنامج إعداد مدربين معتمد من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ل 20 من معلمي التعليم الفني، لتمكينهم من نقل الخبرات المعرفية لطلابهم . وفيما يتعلق باختيار المستفيدين من الطلاب فقد قامت مديرية التعليم ممثلة في إدارة التعليم الفني بالإعلان عبر رابط اليكتروني لتسجيل الراغبين وروعي في اختيارهم التوازن بين تصنيفات التعليم الفني المختلفة وكذا الفئات العمرية والشباب والفتيات لتحقيق أكبر استفادة



وأضاف السماحي، أن التدريب يجري الأن وعلى مدار شهرين بداية من نوفمبر 2021 وحتى يناير 2021 وينفذ في 7 مراكز من مراكز ومدن المحافظة بإجمالي 15 مدرسة من مدارس التعليم الفني بمختلف تصنيفاته وقد لاقى إقبالا واهتمام من كافة المستفيدين في ظل التزام بالحضور وتفاعل إيجابي ومشروعات تخرج عملية للبرامج المقدمة.

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