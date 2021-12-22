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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تعلن رسميًا عن إصدار هجين وكهربائي من «بوما ST»

فورد بوما ST
فورد بوما ST

نوهت  فورد  موتورز إلى إصدارها نسخة هايبرد وأخرى كهربائية بالكامل من طرازها عالي الأداء بوما ST الكروس أوفر.

 

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، نشرت  فورد  إعلانا تشويقيا جديدا للاحتفال ببناء أول  100 من فورد بوما ST في مصنعها برومانيا، وجاء في الإعلان مشاهد لسيارة فورد بوما رالي 1 للسباقات مع مشاهد لفورد بوما ST بمجموعة نقل حركة هجينة مع في أحد المشاهد ، تتسارع السيارة متجاوزة بابًا مغلقًا عليه علامة ST ، مع ظهور شرارات وأضواء زرقاء من خلال نافذة مفتوحة في إشارة إلى نية الشركة إضافة إصدار كهربائي بالكامل من الكروس أوفر.

 

نظرًا لأن طراز فورد  إكو سبورت هو الوحيد الذي تبنيه فورد في منشأة كرايوفا برومانيا، فإن سيارة Puma ST المكهربة بالكامل هي الاحتمال الأرجح.

 

في أوائل هذا العام، التقطت عدسات المصورين صورا تجسسية لفورد وهي تختبر نسخة هجينة من Puma ST في حلبة نوربورغرينغ للسباقات بألمانيا. وكانت تحمل زخرفة الـ  ST-Line كما احتوت أيضا على العديد من لغة التصميم الخاصة بخط إنتاج ST بشكل كامل، بما في ذلك الإطارات المعدنية المميزة وملاقط المكابح الحمراء  والمصدات.

 

أشار الملصق الأصفر الموجود على الزجاج الخلفي إلى وجود عنصر هايبرد في مجموعة نقل الحركة، كما لم يكن هناك منفذ شحن على سطح السيارة، مما يستبعد إمكانية وجود هايبرد بلج إن موصول بالكهرباء، وهذا يعني أن النموذج الذي يخضع للاختبارات كان إما بمجموعة نقل هجينة بالكامل أو هجينة معتدلة. 

 

الجدير بالذكر أن فورد بوما إس تي القياسية تأتي بمحرك 3 سلندر، سعة 1.5 لتر، بقوة 197 حصان وعزم دوران 236 رطل قدم، مقترن بناقل حركة يدوي من 6 سرعات يساعد على التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميل في الساعة خلال 7.6 مع أقصى سرعة 137 ميل في الساعة.

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