الكلمة الأخيرة.. تنفيذي كاف يحسم مصير الأمم الأفريقية في اجتماع طارئ اليوم

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اجتماعا هاما وحاسما اليوم لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالكرة الإفريقية على رأسها مصير الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال شهر يناير المقبل .

ومن المقرر أن يعرض موتسيبي رئيس الكاف التفاصيل الكاملة لـ زيارته الأخيرة لدولة الكاميرون وأخر استعدادات استضافة الأمم الإفريقية .

وأعطى موتسيبي وفقا للتقارير الصادرة الضوء الأخضر لدولة الكاميرون بشأن إقامة البطولة فى موعدها دون أى تأجيل ىخر بعد أن تم تأجيلها فى العام الماضي .

وشهدت الأيام القليلة الماضية، جلسة بين موتسيبي رئيس الكاف مع رئيس دولة الكاميرون وأكد الأخير استعداد بلاده التام لاستضافة البطولة ، رافضا مبدأ التأجيل من جديد خلال الفترة المقبلة .

ورغم زيارة موتسيبي إلى الكاميرون وإعطاء الضوء الأخضر لإقامة البطولة، إلا أنه لا يزال هناك عدد من أعضاء المكتب التنفيذي يرون تأجيل البطولة إلى موعد لاحق وفك الاشتباك مع أوروبا في ظل تمسك عدد من الدول الأوروبية بعدم السماح للاعبين الأفارقة المحترفين لديهم بالمشاركة مع منتخبات بلادهم .