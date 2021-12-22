عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكلمة الأخيرة.. تنفيذي كاف يحسم مصير الأمم الأفريقية في اجتماع طارئ اليوم

صدى البلد

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اجتماعا هاما وحاسما اليوم لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالكرة الإفريقية على رأسها مصير الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال شهر يناير المقبل .

ومن المقرر أن يعرض موتسيبي رئيس الكاف التفاصيل الكاملة لـ زيارته الأخيرة لدولة الكاميرون وأخر استعدادات استضافة الأمم الإفريقية . 

 وأعطى موتسيبي وفقا للتقارير الصادرة الضوء الأخضر لدولة الكاميرون بشأن إقامة البطولة فى موعدها دون أى تأجيل ىخر بعد أن تم تأجيلها فى العام الماضي .

وشهدت الأيام القليلة الماضية، جلسة بين موتسيبي رئيس الكاف مع رئيس دولة الكاميرون وأكد الأخير استعداد بلاده التام لاستضافة البطولة ، رافضا مبدأ التأجيل من جديد خلال الفترة المقبلة .

ورغم زيارة موتسيبي إلى الكاميرون وإعطاء الضوء الأخضر لإقامة البطولة، إلا أنه لا يزال هناك عدد من أعضاء المكتب التنفيذي يرون تأجيل البطولة إلى موعد لاحق وفك الاشتباك مع أوروبا في ظل تمسك عدد من الدول الأوروبية بعدم السماح للاعبين الأفارقة المحترفين لديهم بالمشاركة مع منتخبات بلادهم .

الكاف المكتب التنفيذى رئيس الكاف كرة القدم المحترفين العام الماضي الأفريقي

موضوعات متعلقة

المفوضية العليا للانتخابات الليبية: إزالة كافة المعوقات التي تواجه استكمال العملية الانتخابية

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب: نسعى لتوطيد العلاقات المصرية – البحرينية على الصعيد البرلماني

إصابة نجم الرجاء المغربي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

البترول: نجحنا في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الصناعية

وزير البترول: 34 مليار جنيه استثمارات القطاع من 2014 حتي اليوم

مزايدة عالمية.. وزير البترول يوضح تفاصيل إطلاق مشروع تجميع البيانات الجيولوجية

بعد توقفها مؤقتاً.. روسيا: استئناف المحادثات النووية الإيرانية قبل نهاية العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ألقاها والداها عارية واحتضنتها الكلاب الضالة من برد الشتاء.. تفاصيل مؤلمة

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

عاوزين نعيش.. السيسى : فدان الأرض سيصل لـ مليون جنيه فى هذه الحالة

السوبر الأفريقي .. أبرز غيابات الأهلي أمام الرجاء المغربي اليوم

مصر تشهد 3 ظواهر جوية وطقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ