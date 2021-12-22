بعد تأجيل الانتخابات.. بايدن يوجه رسالة لـ "الرئاسي الليبي"

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، رسالة تهنئة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمناسبة عيد استقلال ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر.



وأعرب بايدن في الرسالة عن تهانيه بهذه المناسبة، نيابة عن الشعب الأمريكي، مؤكدا وقوفه وتضامنه الدائم مع الشعب الليبي، وهو يستعيد سيادته ويتغلب على سنوات طويلة من الصراع.

وتحتفل ليبيا يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر بالذكرى 70 لاستقلالها، من الاستعمار الإيطالي الذي بدأ عام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر المنار ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة".

وأدرج المجلس الوطني الانتقالي يوم 24 ديسمبر ضمن العطلات الرسمية للبلاد، بعد أن أُلغي الاحتفال بهذه الذكرى خلال نظام الرئيس الراحل معمر القذافي الذي امتد إلى 42 سنة، ورفع علم الاستقلال للمرة الأولى بعد هذه السنوات خلال الأيام الأولى لثورة فبراير، في مدينة بنغازي.