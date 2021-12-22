تاريخ مرصع بالألقاب.. خالد بيومي:كل التوفيق لممثل الكرة المصرية أمام الرجاء.. شاهد

علق خالد بيومي المحلل والناقد الرياضي، علي مباراة الأهلي مع الرجاء البيضاوي المغربي، على لقب كأس السوبر الإفريقي، باستاد أحمد بن علي في الدوحة في نسختها الثلاثين.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه تويتر: “اليوم علي موعد من لقاء آخر يحمل اسم الكرة المصرية وتاريخ النادي الاهلي المرصع بالالقاب امام فريق كبير وعريق الرجاء المغربي له كل الاحترام والتقدير نتمني التوفيق لممثل الكرة المصرية وكل جماهير الاهلي الكبيرة”.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، على لقب كأس السوبر الإفريقي، باستاد أحمد بن علي في الدوحة في نسختها الثلاثين.

وسلطت شبكة بي إن سبورتس الإخبارية الضوء على إجهاد لاعبي الأهلي والرجاء الدوليين قبل مواجهة السوبر الإفريقي.

وقالت أن خلالَ منافسات كأس العرب وقبل خوضِ مواجهة السوبر الإفريقي طلب الرجاء المغربي من الكاف تأجيلَ المواجهة بسبب مشاركةِ عدد من لاعبيه في المونديالِ العربي رفقة أسود الأطلس، وقد قوبلَ طلبُه بالرفض.

وأضافت: “من جهة أخرى أبدى مسؤولو فريقي الأهلي والرجاء تخوفَهم من تأثير مبارياتِ كأس العرب على الحالة البدنية للاعبيهم”.

ويستعد الأهلي لتسجيل ظهوره العاشر في البطولة، بعدما توج في يوليو الماضي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، عقب فوزه 3 / صفر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي يحمل الفريق الأحمر الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها.