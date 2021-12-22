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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: دعم الرئيس السيسي للقضايا الشبابية نموذج وقدوة لجميع المسئولين

جانب من حفل برنامج
جانب من حفل برنامج أهل مصر

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضايا الشبابية يعد نموذجا وقدوة لجميع المسئولين ، وخاصة في ظل تمتع الشباب بالطموح والإرادة ومواكبته للتقدم التكنولوجى والعصرى وهو ما نعتمد عليه هنا في محافظة أسوان في المشروعات الجارية والملفات المتنوعة. 

ولفت أشرف عطية إلى أنه سيتم إنشاء أول مركز متخصص لعلاج الإدمان بإشراف من جامعة أسوان ومشاركة 100 متطوع ومتطوعه بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء والذى قام بتنفيذ برامج وندوات توعية في 60 تجمع ريفى بقرى حياة كريمة. 

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جاء ذلك أثناء الحوار المفتوح للمحافظ مع شباب البرنامج الرئاسى " أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودية بحضور أحمد السهم منسق عام البرنامج بوزارة الشباب والرياضة ، ومصطفى بسطاوى القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، بجانب أكثر من 200 شاب وفتاة ومشرف من المشاركين فى المجمع الثالث للبرنامج في الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر الجاري ، بالإضافة إلى زيارة المعالم السياحية والأثرية. 

وخلال اللقاء أستمع اللواء أشرف عطية لأهم الملاحظات والتعلقيات من شباب وفتيات المحافظات الأخرى للاستفادة منها في أعمال التطوير والتجميل الجارية وداخل المزارات الأثرية. 

مؤكداً بأن تنظيم فعاليات برنامج " أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودية يأتى متواكباً مع إهتمام الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة لتسخير كافة القدرات والإمكانيات مع تعزيز مهارات شبابنا ، وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر مما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بشبابنا فى جميع المحافظات سواء مع إعطاء الأولوية للمحافظات الحدودية والتى أصبحت تمتلك العديد من المقومات المتنوعة. 

وكان قد سبق فعاليات الحفل تفقد محافظ أسوان لمعرض المشغولات اليدوية للمحافظات الحدودية المشاركة حيث أشاد بالمعروضات الفنية والإبداعية ، كما ألتقى عطية بمجموعة شباب مشروع " تصدوا معاً لتحدى الشائعات " من الحاصلين على دورات تأهيلية بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية ، وأختتمت الفعاليات بقيام المحافظ بتكريم القيادات المشرفة على البرنامج ، بجانب تبادل الدروع بينه وبين منسق برنامج أهل مصر .

وكان قد أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى بمحافظة أسوان بأن جهود الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال إنتهت حتى الآن من تطعيم نحو 226 ألفا و739 طفلاً، وذلك بنسبة تصل لـ90% من إجمالي المستهدف والذي يبلغ 252 ألفاً و153 طفلاً.

جانب من حفل برنامج أهل مصر
جانب من حفل برنامج أهل مصر
جانب من حفل برنامج أهل مصر
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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