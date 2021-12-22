أخبار السيارات| بي إم دبليو تكشف إمكانيات iX M60 عالية الأداء.. بنتلي تكشف عن آخر كوبيه بمحرك W-12.. وكالة حماية البيئة تصدق على لوائح بيئية جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تبدأ بي إم دبليو الألمانية عمليات تسليم مركبات فئة الـ iX في الولايات المتحدة مع الربع الثاني من عام 2022 ، ومعها تبدأ في حقبة جديدة في تاريخ السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة بفضل لغة تصميمها الفريدة وشبكتها الهوائية العملاقة.

أعلنت شركة بنتلي موتورز عن عزمها بناء طراز جديد سيكون هو الأخير من نوعه الذي يحمل محرك الـ W-12 سعة الـ 6 لتر المعروف بقوته وأداءه العالي، قبل أن تتحول للمركبات الكهربائية.

قامت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) بالتصديق النهائي على قواعدها الجديدة، التي تسري مؤقتا لمدة 3 سنوات فقط، واصفة القواعد الجديدة بأنها "المعايير الفيدرالية الأكثر طموحا على الإطلاق بالنسبة للانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري الخاصة بسيارات الركاب والشاحنات الخفيفة".

كشفت شركة “كانو” الأمريكية عن 3 مفاهيم جديدة ستدخل خطوط الإنتاج التجاري قريبا، وهي مركبات بيك أب وفان للبضائع وآخر ميني فان.

سلمت شركة جنرال موتورز الأمريكية، 5 وحدات من شاحنات BrighDrop EV600 الجديدة لشركة فيدكس للبريد السريع وخدمات الشحن.