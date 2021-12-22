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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| بي إم دبليو تكشف إمكانيات iX M60 عالية الأداء.. بنتلي تكشف عن آخر كوبيه بمحرك W-12.. وكالة حماية البيئة تصدق على لوائح بيئية جديدة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

أكثر من 600 حصان..بي إم دبليو تكشف إمكانيات iX M60 عالية الأداء

تبدأ بي إم دبليو الألمانية عمليات تسليم مركبات فئة الـ iX في الولايات المتحدة مع الربع الثاني من عام 2022 ، ومعها تبدأ في حقبة جديدة في تاريخ السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة بفضل لغة تصميمها الفريدة وشبكتها الهوائية العملاقة.

 

بنتلي تكشف عن آخر كوبيه بمحرك W-12  قبل التحول الكهربائي

أعلنت شركة  بنتلي موتورز عن عزمها بناء طراز جديد سيكون هو الأخير من نوعه الذي يحمل محرك الـ W-12 سعة الـ 6 لتر المعروف بقوته وأداءه العالي، قبل أن تتحول للمركبات الكهربائية.

 

تؤثر على موديلات 2027.. وكالة حماية البيئة تصدق على لوائح بيئية جديدة

قامت وكالة حماية البيئة الأمريكية  (EPA)  بالتصديق النهائي على قواعدها الجديدة، التي تسري مؤقتا لمدة 3 سنوات فقط، واصفة القواعد الجديدة بأنها "المعايير الفيدرالية الأكثر طموحا على الإطلاق بالنسبة للانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري الخاصة بسيارات الركاب والشاحنات الخفيفة".

 

كشفت عن 3 مفاهيم جاهزة للإنتاج التجاري.. شركة كانو تجذب كبار المستثمرين

كشفت شركة “كانو” الأمريكية عن 3 مفاهيم جديدة ستدخل خطوط الإنتاج التجاري قريبا، وهي مركبات بيك أب وفان للبضائع وآخر ميني فان.

 

فيدكس تتسلم 5 شاحنات BrighDrop EV600 من جنرال موتورز

سلمت شركة  جنرال موتورز  الأمريكية، 5 وحدات من شاحنات BrighDrop EV600 الجديدة لشركة فيدكس للبريد السريع وخدمات الشحن.

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