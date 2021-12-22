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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الرجل يحب بعينه والمرأة تحب بالأذن

خبيرة علاقات أسرية: احتياجات الرجل والمرأة واحدة.. والشكل الخارجي أكثر ما يلفت انتباهه

ياسمين ياقوت
ياسمين ياقوت

قالت ياسمين ياقوت، خبيرة علاقات أسرية، إن المشكلة الرئيسة في العلاقات الزوجية تتمثل في أن الأولويات لدى الرجل تختلف عن المرأة، وكل فرد في العلاقة يعمل وفقًا لأولوياته، وهذا يؤدي إلى مشاكل، وأحيانًا فتور في العلاقة.

وأضافت "ياسمين ياقوت"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن احتياجات الرجل والمرأة واحدة، ولكن الفرق بينهما يتمثل في ترتيب الأوليات، مضيفة أن الاحتياج الأول لدى الرجل تتمثل في التقدير والاحتياج الغريزي.

وأشارت خبيرة علاقات أسرية،  إلى أن الرجل يحب الشعور بوجوده، ودائمًا ما يبحث عن المرأة التي تشعره بوجوده، معقبة: "الرجل بيدور على المرأة اللي بتشعره بأنه كامل".

 

 الرجل يحب بعينه والمرأة تحب بالأذن

 

قالت ياسمين ياقوت، خبيرة علاقات أسرية، إن الرجل يريد أن يشعر بأنه مقبول لدى المرأة، رغم العيوب المنتشرة فيه، معقبة: "عايز يشعر بالتقدير والقبول على أي شيء يقوم به، حتى إذا كان بسيطًا".

وتابعت "ياسمين ياقوت"، أن تقدير الزوجة لزوجها من شأنه أن يحسن العلاقة بصورة كبيرة، ويؤدي إلى رغبته في  العمل بزيادة من أجل إسعاد زوجته أكبر.

ولفتت خبيرة علاقات أسرية،  رإلى أن الرجل  يحب بعينه أكثر، ولكنه المرأة تحب من خلال الأذن، معقبة: "المرأة بتحب تسمع كلام حلو، زي ربنا يخليك ليا، أنتي حبيبتي، الكلام مش بالفلوس".

 

 هذا أول شيء يلفت نظر الرجل في المرأة

 

قالت ياسمين ياقوت، خبيرة علاقات أسرية،  إن أول شيء يلفت نظر الرجل في المرأة هو الشكل، والمظهر الخارجي، ولذلك على المرأة أن تهتم بهذا المظهر مهما طال العمر أو طالت العلاقة الزوجية.

وأضافت "ياسمين ياقوت"، أن الرجل دائمًا ما يريد أن تكون المرأة زوجة وأم وأخت وصديقة، وهذه المعادلة ليست سهلة، ولكن تحقيقها ممكن حال التفاهم بين الزوجة والزوج.

وأوضحت خبيرة علاقات أسرية،  إلى أن الرجل عندما يقضي وقت ممتع مع زوجته، سيعتزل بصورة كبيرة الخروج مع أصدقائه، وسيجلس مع زوجته أطول فترة ممكنة.

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