بيل جيتس يحذر من دخول أمريكا بأسوأ مرحلة لوباء كورونا ويحدد موعد انتهائها

في سلسلة من التغريدات، قال الملياردير صاحب شركة مايكروسوفت "بيل جيتس" إنه يخطط لإلغاء معظم إجازاته التي كان يخطط لها ، محذراً بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما ستدخل في أسوأ جزء شاهدته منذ اندلاع أزمة وباء كورونا.



وأكد "بيل جيتس" في تغريداته عبر تويتر، أن متحور أوميكرون ينشر بسرعة هائلة اكثر من اي فيروس بالتاريخ.

وأوضحت " جيتس" بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، قائلاً: "يجب أن تأخذ الأمور بجديدة حتى نعلم المزيد عن متحور كورونا الجديد. لكون هذا المتحور قوى من متحور دلتا في الانتشار، وربما سوف نواجه الاسوء لكون هذا المتحور معدي للغاية".

توقعات بيل جيتس

وتوقع صاحب شركة مايكروسوفت، أن هذه الموجة ربما ستستمر لمدة ثلاث أشهر بالولايات المتحدة، وأضاف "بيل جيتس" عبر تغريدته " هذان الشهران سيكونون الاسوء ، ولكن لازلت اؤمن باننا إذا اتخذنا الإجراءات الاحترازية الصحيحة ، ستنتهي هذه الجائجة في 2022".



فيما أوضحت الشبكة الاخبارية الامريكية ، انه هناك 69700 مريض بفيروس كورونا الأمريكية يوم الأربعاء وهو رقم يتجه نحو الارتفاع منذ أن انخفض إلى حوالي 45000 في 8 نوفمبر ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

بينما بلغ متوسط ​​عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 في الولايات المتحدة 1324 حالة وفاة يوميًا خلال الأسبوع الماضي ، بزيادة قدرها 11٪ عن الأسبوع السابق ، وفقًا لجونز هوبكنز.