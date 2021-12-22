أفشة: اللقب الغالي أجمل هدية لجماهير الأهلي

أبدى محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته البالغة بتتويج الفريق بلقب السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الرجاء المغربي 6/5 بركلات الترجيح، قائلًا إن الأهلي استحق الفوز باللقب عن جدارة وقدم مباراة كبيرة ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي لم يكتب لها التوفيق.

وأضاف أفشة عقب المباراة: كان لا بد أن نفوز اليوم، وحققنا المطلوب من أجل هذه الجماهير التي ساندتنا طوال المباراة، ولا بد أن نهديها هذا الفوز الغالي. ونشكر الله على هذا التتويج وأهنئ كل جماهير الأهلي.

وتابع أفشة قائلًا: المباراة كانت صعبة جدًا أمام فريق كبير مثل الرجاء، ولكن الله أراد لنا الفوز باللقب. أهنئ طاهر محمد طاهر على الهدف الذي سجله والذي كان سببًا رئيسيًّا في الفوز باللقب.

وتُوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة والثانية على التوالي، بعدما فاز باللقب في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي، ليفوز به مجددًا هذا الموسم على حساب مواطنه الرجاء، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد التعادل 1-1 في المباراة.

