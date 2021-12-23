عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زرع شريحة بيانات تحت الجلد لحفظ بيانات كورونا في جواز اللقاح

شريحة بيانات
شريحة بيانات

شرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شركة سويدية تمكنت من تطوير رقاقة دقيقة يمكن استخدامها لتخزين بيانات جواز التلقيح ضد فيروس "كورونا" تحت الجلد.


وحسب الصحيفة، فإن التقنية الجديدة تسمح لمستخدمها في الحصول على شهادة تشير إلى انه تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، يمكن أن تكون على الذراع أو في أماكن أخرى كالإبهام أو السبابة.

 وأن الرقاقة تستخدم جهاز تقنية اتصال قريب المدى (NFC) للتواصل مع أي هاتف ذكي متوافق قريب.


وبشأن إجراء وضع الرقاقة، أكدت الشركة أنه بسيط للغاية ولا يتضمن سوى شق صغير، لأن الرقاقة لا تتعدى حجم حبة الأرز، كما يمكن أيضا إزالتها بسهولة عند الرغبة.


وأشارت الشركة إلى أن التكنولوجيا المستخدمة بغرض تخزين بيانات جواز التلقيح ضد فيروس كورونا، يمكن تطبيقها خلال السنوات المقبلة لأغراض أخرى.

كورونا فيروس كورونا بيانات التلقيح ضد فيروس كورونا التقنية زرع شريحة

موضوعات متعلقة

للحفاظ على التاريخ العربي ..السعودية تطلق معرض المسكوكات الإسلامية والعملات النادرة عبر العصور

بعد موافقة هيئة الدواء الأمريكية .. حقن تقي من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

بطولة إياد نصار ومنى زكي..نتفليكس تطلق أول فيلم عربي يناير المقبل

عمان تستضيف المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات .. الرقمنة والمنصات محور النقاشات

بوتيرة غير مسبوقة.. الاحتباس الحراري يتسبب في ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا

خطابات كراهية.. تقرير: فيسبوك فشل في منع الإرهابيين من استخدام منصاته

ثلاث خطوات تساعدك على تقليل تناول السكر.. خبيرة تغذية توضح

اختيار مدينة سعودية عاصمة للثقافة العربية لعام 2030

ترشيحاتنا

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

عبد الحميد حسن: تعجبت من استفزاز لاعبي الرجاء للأهلي.. وموهبة تاو نادرة

المغرب: نطمح لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع إسرائيل وأمريكا

زرع شريحة بيانات تحت الجلد لحفظ بيانات كورونا في جواز اللقاح

متعب: أزمة تهدد إقامة كأس الرابطة.. وهدف التعادل أمام الرجاء ذكرنى بسيناريو وفاق سطيف

أكرم توفيق: أفشة لم يتهرب من تسديد الركلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

إزاى مش بتشتغل؟.. الرئيس السيسي: شركة خاصة اشتغلت بـ 75 مليار جنيه فى 7سنين

وفاة حارس مرمي فريق الرباط والأنوار البورسعيدي بالسكتة القلبية

60 ألف جنيه نفقة شهرية|محامي زينة: دخل أحمد عز 300 مليون جنيه سنويا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

فيديو جراف.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها .. تفاصيل

الفن حلال ولا حرام؟! .. القصة الكاملة لاعتزال الفنان أدهم نابلسي

شاهد.. حفل زفاف ابنة ماجد المصري وظهور لافت لـ خالد يوسف وميرهان حسين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ