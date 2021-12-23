زرع شريحة بيانات تحت الجلد لحفظ بيانات كورونا في جواز اللقاح

شرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شركة سويدية تمكنت من تطوير رقاقة دقيقة يمكن استخدامها لتخزين بيانات جواز التلقيح ضد فيروس "كورونا" تحت الجلد.



وحسب الصحيفة، فإن التقنية الجديدة تسمح لمستخدمها في الحصول على شهادة تشير إلى انه تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، يمكن أن تكون على الذراع أو في أماكن أخرى كالإبهام أو السبابة.

وأن الرقاقة تستخدم جهاز تقنية اتصال قريب المدى (NFC) للتواصل مع أي هاتف ذكي متوافق قريب.



وبشأن إجراء وضع الرقاقة، أكدت الشركة أنه بسيط للغاية ولا يتضمن سوى شق صغير، لأن الرقاقة لا تتعدى حجم حبة الأرز، كما يمكن أيضا إزالتها بسهولة عند الرغبة.



وأشارت الشركة إلى أن التكنولوجيا المستخدمة بغرض تخزين بيانات جواز التلقيح ضد فيروس كورونا، يمكن تطبيقها خلال السنوات المقبلة لأغراض أخرى.