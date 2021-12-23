11 لاعبًا مصريًا يشاركون في بطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش

تنطلق يوم 4 يناير القادم فعاليات النسخة السابعة من بطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش، والتي تستضيفها ولاية هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وستستمر حتى التاسع من نفس الشهر.

ويشارك في هذه البطولة 11 لاعبًا مصريًا هم: علي فرج وكريم عبد الجواد ومصطفى عسل ومازن هشام ومروان الشوربجي ومحمد الشوربجي ويوسف سليمان ومحمد الشربيني ويوسف إبراهيم وكريم الحمامي وعمر مسعد.

وتم إعفاء 6 لاعبين من المشاركة في دور ال 32 هم: علي فرج وكريم عبد الجواد ومصطفى عسل ومازن هشام ومروان الشوربجي ومحمد الشوربجي.

ويبلغ مجموع جوائز هذه البطولة 110 آلاف دولار أمريكي.

ويسيطر المصريون على بطولة هيوستن المفتوحة، حيث توج بها 3 لاعبين من قبل وهم:مازن هشام في 2015، ومروان الشوربجي في 2016، وكريم عبد الجواد في 2017.