وكيل الصحة بالغربية يتفقد مراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم مراكز التطعيم بلقاح كورونا المستجد ، وبعض مواقع التطعيم المتنقلة ، لمتابعة انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجرعات الأولى والثانية وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية



كما تفقد اتباع خطوط السير المحددة، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وطرق حفظ الطعوم.

كما تابع مؤشرات أداء العمل، وإجراءات تسجيل بيانات المواطنين والتأكد من عمل الموافقات المستنيرة لهم، والتسجيل الإلكتروني، وعملية التطعيم واستخراج كروت وشهادات التطعيم.



وأوضح وكيل وزارة الصحة في بيان للمديرية أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة والمتنقلة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءا، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.





أضاف أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقى لقاح كورونا المستجد كوفيد 19.

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