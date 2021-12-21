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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال تهنئة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا..محافظ الغربية: كل الدعم للأجهزة الأمنية لتحقيق العدل

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة للواء أيمن شاكر، لتوليه  منصب مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، خلفا للواء خالد العزب، متمنياً له دوام الرقي والتوفيق في عمله والارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل محافظة الغربية وقطاع وسط الدلتا.


وتناول اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، لتحقيق الانضباط بالشارع بكافة مراكز وقرى المحافظة.

حيث أكد محافظ الغربية  دعمه الكامل للأجهزة الأمنية لتحقيق العدل وإنفاذ القانون والحفاظ على أمن مصر والمصريين لاستكمال مسيرة الوطن نحو التنمية والتقدم والرخاء، مثمناً دور قيادات ورجال الشرطة الأجلاء الذين يؤكدون يوماً بعد يوم أنهم يؤدون الواجب لتحيا مصر دائماً عزيزة آمنة.


ومن جانبه أعرب اللواء أيمن شاكر عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الأجهزة في المحافظة من أجل تقديم وتوفير سبل الأمان والراحة للمواطنين،  وردع المخالفين حفاظاً على أمن وسلامة أهالي الغربية.

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محافظ الغربية محافظة الغربية الحماية المدنية الدكتور طارق رحمي مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا وزير الداخلية

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