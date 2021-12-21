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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق دائري كفرالزيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الطريق الدائري "طنطا _ كفرالزيات" بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شخص وإصابة. 6 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بسيارة أجرة  بجوار كوبري الدلجمون بدائرة مركز مركز كفر الزيات مما تسبب في  انقلاب السيارة الأولى ربع نقل بنهر الطريق، وانقلاب السيارة الأجرة بالأراضي الزراعية المجاورة للطريق.

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كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين  على الطريق الدائري الإسكندرية - القاهرة، بجوار كوبري الدلجمون بدائرة مركز مركز كفر الزيات وسقوط مصابين ومتوفين.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

كما تبين أن عجلة السيارة ربع نقل وتحمل لوحات معدنية أرقام م ط ب 4752 قيادة سلام حجازي محمد، 37 عامًا، سائق، ويقيم بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، اختلت من يد السائق، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارة الأجرة وتحمل لوحات معدنية أرقام ل و ج 3785 قيادة محمد رفعت المحص، 31 عامًا، سائق، ويقيم بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

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وأسفر الحادث عن مصرع أحمد.ج.ع"، 25 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بقرية الروضة، التابعة لمركز فوه في كفر الشيخ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات المركزي، وإصابة 6 آخرين بينهم سائقي السيارتين ما بين كدمات، وسحجات، وجروح.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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