مسئولة بالخارجية الأمريكية تواصل جولتها في الأردن وإسرائيل والضفة الغربية

تواصل يائيل ليمبرت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، جولتها الخارجية التي تشمل كلا من الأردن وإسرائيل والضفة الغربية، والتي بدأتها منذ أمس الاثنين، وتنتهي غدا الأربعاء 22 ديسمبر.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن ليمبرت ستلتقي في الأردن بعدد من كبار مسئولي الحكومة ومن بينهم وزير المياه والري محمد النجار، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.

وأضاف أنها ستتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل والضفة الغربية حيث من المقرر أن تلتقي في إسرائيل بوزير الخارجية يائير لابيد، ومسؤولين حكوميين آخرين، وسينضم إليها جيك سوليفان مستشار الأمن القومي.

وذكر أن ليمبرت، ستتوجه إلى رام الله؛ حيث ستلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكبار المسؤولين الفلسطينيين.