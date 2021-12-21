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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي: استمرار شفط مياه الأمطار بالغربية تيسيرا على المواطنين

طقس الغربية وهبوب
طقس الغربية وهبوب موجه الصقيع

 شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية اليوم استمرار هبوب الرياح والعواصف الترابية وموجه صقيع تزامنا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

إطلاق اسم شهيدين على مدرسة ووحدة صحية في الغربية


كما تسبب سوء الأحوال الجوية في تعطل نسبي في سير حركة النقل والمواصلات مروريا إثر تكون كميات من البرك بكافة الطرق الفرعية والرئيسية بداخل الأنفاق الرئيسية .

كما باشر  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انتشار أطقم ومعدات مواجهة الطقس السيئ والأمطار بكافة مدن وقرى وأحياء المحافظة  لإزالة كافة تراكمات مياةه الأمطار من الشوارع أو الميادين التي لا تتواجد بها صفايات أمطار أولاً بأول، وذلك من خلال تمركز عدد 494 معدة شفط بواقع 178 معدة تابعة للمراكز والمدن والأحياء ، 152 أخرى تابعة لشركة مياه الشرب و 164 معدة تابعة للحماية المدنية.

بعد موجة طقس سيئ.. الغربية ترفع مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع

كما أكد المحافظ أنه يواصل الانعقاد الدائم لغرفة عمليات المحافظة لتلقي كافة البلاغات على مدار 24 ساعة ، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتطهير المستمر لبالوعات الصرف وصفايات المطر ، صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة ومتابعة اللوحات الإعلانية بالشوارع والأشجار على الطرق السريعة .

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طقس الغربية طواريء صقيع الامطار ارتداء ملابس ثقيله بلاعات شفط مياه

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بعد موجة طقس سيئ.. الغربية ترفع مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع

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