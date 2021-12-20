إطلاق اسم شهيدين على مدرسة ووحدة صحية في الغربية

طارق رحمي: يوجه التهنئة للإخوة الأقباط ويوجه بالاستعداد المبكر لأعياد الميلاد

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، اللواء محمد بهاء مساعد مدير الأمن، نجوى العشيري السكرتير المساعد ورؤساء المدن والمصالح الحكومية.

وطالب المحافظ، قبل بدء مناقشة جدول الأعمال، رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتواجد المستمر في الشارع طوال اليوم، تحسباً لسقوط أمطار مع إلغاء كافة الإجازات لحين انتهاء موجة الطقس السيئ.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الرصف في المدن مستمرة في حين سيتم استكمال رصف الطرق داخل القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي سيتم دخولها لعدد من المراكز الأخرى بجانب مركز زفتى، مختتماً كلامه بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال أعياد الميلاد المجيد موجهاً التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة أعيادهم.

ووافق المجلس على تخصيص 9 شقق سكنية لشاغلي عدد 5 عقارات تم إزالتها ضمن أعمال إنشاء محور مروري جديد للقضاء على الاختناقات المرورية في المسافة ما بين كوبرى فاروق وحتى كوبرى جيهان وجعله منفذ بديل للطريق السريع.

كما وافق المجلس على تعديل المخطط التفصيلي لعدد من القرى بعد المعاينة واستيفاء كافة القواعد بـ قرى بلكيم بالسنطة، منشأة اليعقوبية، مدينة قطور، بسيون).

ووافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد طبيب أحمد الحلوجي على مركز طب الأسرة بقرية برما وذلك نظراً لتضحيته أثناء أداء واجبه خلال جائحة كورونا بكلية الطب جامعة طنطا، وكذلك إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة السعيد سمير إبراهيم على مدرسة كفر فيالة للتعليم الأساسي التابعة لقرية شبرابابل بالمحلة الكبرى، إلى جانب إطلاق اسم المرحوم عبد الوهاب حسانين وهدان على معهد تفهنا العزب الإعدادي الثانوي بزفتي وذلك لمساهمته الجليلة في التبرع بقطعة الأرض المقامة عليها المعهد.

في ذات السياق تمت الموافقة على تخصيص 14 قطعة أرض ونزع مليكة 10 آخرين لإقامة مشروعات نفع عام ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز زفتى.

كما وافق الاجتماع على قبول إطلاق اسم الباقيات الصالحات على المسجد الكبير بقرية شبراقاص مركز السنطة.

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