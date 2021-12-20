عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طارق رحمي: يوجه التهنئة للإخوة الأقباط ويوجه بالاستعداد المبكر لأعياد الميلاد

إطلاق اسم شهيدين على مدرسة ووحدة صحية في الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، اللواء محمد بهاء مساعد مدير الأمن، نجوى العشيري السكرتير المساعد ورؤساء المدن والمصالح الحكومية.

أمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يوجه برفع حالة الطوارئ

وطالب المحافظ، قبل بدء مناقشة جدول الأعمال، رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتواجد المستمر في الشارع طوال اليوم، تحسباً لسقوط أمطار مع إلغاء كافة الإجازات لحين انتهاء موجة الطقس السيئ.

 

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الرصف في المدن مستمرة في حين سيتم استكمال رصف الطرق داخل القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي سيتم دخولها لعدد من المراكز الأخرى بجانب مركز زفتى، مختتماً كلامه بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال أعياد الميلاد المجيد موجهاً التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة أعيادهم.

 

ووافق المجلس على تخصيص 9 شقق سكنية لشاغلي عدد 5 عقارات تم إزالتها ضمن أعمال إنشاء محور مروري جديد للقضاء على الاختناقات المرورية في المسافة ما بين كوبرى فاروق وحتى كوبرى جيهان وجعله منفذ بديل للطريق السريع.

 

كما وافق المجلس على تعديل المخطط التفصيلي لعدد من القرى بعد المعاينة واستيفاء كافة القواعد بـ قرى بلكيم بالسنطة، منشأة اليعقوبية، مدينة قطور، بسيون).

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة وتوسعة مدخل المحلة

تحصين 288 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

وكيل صحة الغربية يوجه بالمرور المسائى على مستشفيات المحافظة لمتابعة سير العمل

محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار من الشوارع

ووافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد طبيب أحمد الحلوجي على مركز طب الأسرة بقرية برما وذلك نظراً لتضحيته أثناء أداء واجبه خلال جائحة كورونا بكلية الطب جامعة طنطا، وكذلك إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة السعيد سمير إبراهيم على مدرسة كفر فيالة للتعليم الأساسي التابعة لقرية شبرابابل بالمحلة الكبرى، إلى جانب إطلاق اسم المرحوم عبد الوهاب حسانين وهدان على معهد تفهنا العزب الإعدادي الثانوي بزفتي وذلك لمساهمته الجليلة في التبرع بقطعة الأرض المقامة عليها المعهد.

 

في ذات السياق تمت الموافقة على تخصيص 14 قطعة أرض ونزع مليكة 10 آخرين لإقامة مشروعات نفع عام ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز زفتى.

 

كما وافق الاجتماع على قبول إطلاق اسم الباقيات الصالحات على المسجد الكبير بقرية شبراقاص مركز السنطة.

IMG-20211220-WA0102
IMG-20211220-WA0102
IMG-20211220-WA0101
IMG-20211220-WA0101
محافظ الغربية مدارس شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياة الشرب الصرف الصحى مركز زفتى حياة كريمة

موضوعات متعلقة

انتشار موسع لـ 494 معدة شفط مياه أمطار بالغربية

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

محافظ الغربية: إلغاء الإجازات ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

بعد موجة طقس سيئ.. الغربية ترفع مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع

"العمود بيكهرب" بسبب الأمطار.. نجاة شاب من الموت صعقا بالكهرباء في طنطا

شاهد .. صقيع وأمطار غزيرة في شوارع الغربية

أمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يوجه برفع حالة الطوارئ

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة وتوسعة مدخل المحلة

ترشيحاتنا

لمواجهة التطرف.. دينية الشيوخ تطالب الأوقاف بإعداد تفسير للقرآن بأسلوب عصري وسطي

اجتماع طارئ لرابطة الدوري الإنجليزي لمناقشة تداعيات فيروس كورونا

آخر تطورات قضية شادي خلف.. وأول تعليق من الفنانة نهلة سلامة على الجدل المثار حول فستانها.. فيديو

الرئيس يوجه بتزويد المحاور والطرق الحيوية بجميع الخدمات

الطقس في مصر .. وصول درجة الحرارة لتحت الصفر بهذه المناطق الليلة |فيديو

البحوث الفلكية: غدا أقصر نهار وأطول ليل في السنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

ثلوج وعواصف رعدية.. الإسكندرية تتحول إلى قطعة من أوروبا|فما مصير دراسة الاختفاء؟

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

علاوة سنوية وبدل 50% من الأجر الأساسى لهذه الفئة من المعلمين ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط بكاء مخرجته.. أبطال فيلم The Matrix يتألقون في العرض الخاص بسان فرانسيسكو

مصر في ثوب روسيا.. الثلوج تكسو الإسكندرية.. لماذا تؤكد الأرصاد تحذيرها اليوم؟

في حفل كامل العدد بالتجمع.. نيكول سابا تحادث أحد معجبيها بمكالمة فيديو

استبدلها بفنانة أخرى أقل شهرة.. لماذا قسى زوج نعيمة عاكف عليها بعد طلاقهما؟

فيديو

فيديوجراف.. جحود الأبناء .. الشيف نصرت يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب والدته

حكاية الكوكايين.. هذا ما قاله كريم الهواري عن واقعة "تصادم الشيخ زايد"

ثلوج الإسكندرية ومطروح وتعطيل الدراسة في 7 محافظات.. الطقس يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

الأرصاد: استمرار الطقس السيئ وسقوط الأمطار.. والقاهرة ستصل لـ7 درجات

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ