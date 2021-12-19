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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة وتوسعة مدخل المحلة

جولة صباحية لمحافظ
جولة صباحية لمحافظ الغربية بالمحلة الكبرى وكفر الزيات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تنفذ عدداً من المشروعات داخل مدينة المحلة الكبرى من أجل إعادتها لرونقها المعهود، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، صباح اليوم، لتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة وتوسعة مدخل المدينة، وذلك بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة وقع اختيارها على أفضل التصميمات الهندسية لتطوير الميدان، حيث تتم حالياً أعمال التخطيط ووضع البلدورات المحددة للجزيرة الوسطى للميدان والمقرر تصميمها كممشى للمواطنين، وعلي جانبيها تمتد شوارع بعرض ١٢ و ٩ أمتار، كما سيتم تنفيذ أعمال الإنارة والديكورات التجميلية مع وضع طبقة رصف جديدة.

 كما تفقد المحافظ خلال الجولة مقر سوق طلعت حرب والذي سيتم نقل كافة الباعة الجائلين بالمنطقة داخلة حفاظاً على الشكل الحضاري للمنطقة بعد التطوير.

وكيل صحة الغربية يوجه بالمرور المسائى على مستشفيات المحافظة لمتابعة سير العمل

واخْتُتِمَتْ الجولة في المحلة الكبرى بتفقد أعمال توسعة مدخل المدينة أمام مزلقان السكة الحديد بناحية منشأة البكري وذلك من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة إجمالية قدرها ٤.٣ مليون جنيه، حيث سيتيح هذا المشروع توسعة الطريق من منشأة البكري وحتى بداية سكة طنطا والذي تم رصفه.

وأشار محافظ الغربية إلي أن هذا المشروع يساهم بشكل كبير في تحقيق سيولة الحركة المرورية سواء في مدخل المحلة أو شوارعها الداخلية بما يتواءم مع المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة المحلة الكبرى.

وتابع الدكتور رحمي جولته الصباحية بتفقد أعمال الرصف والتطوير بمدينة كفر الزيات، حيث تفقد عدداً من الشوارع التي سيتم رصفها ضمن خطة المحافظة في العام المالي ٢١/٢٢.

وكيل صحة الغربية يوجه بالمرور المسائى على مستشفيات المحافظة لمتابعة سير العمل

رافق المحافظ خلال جولته اللواء ممدوح هجرس، اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة،  ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة والأستاذ علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

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طنطا صحة الغربية الدكتور طارق رحمي المشروعات

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