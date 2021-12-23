تحت شعار "صحتك تهمنا".. انطلاق فعاليات الماراثون الرياضي بجامعة حلوان |صور

نظم اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة حلوان اللجنة الرياضية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ووزارة الشباب والرياضة"فعاليات الماراثون الرياضي تحت شعار صحتك تهمنا"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وقام بالتنظيم عدد ١٦٠ طالبا بزى التنظيم الموحد حيث تم استقبال الطلاب المشاركين على بوابة الجامعة الذين بلغ عددهم ٨٠٠ طالب وطالبة من جامعة حلوان وتجميعهم أمام شعار الجامعة وبدأ فريق الرياضى بمشاركة الطلاب بالإحماء والتسخين .

وأطلق الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب صافرة الانطلاق للمارثون، وقد حضر بدء الفاعليات عدد من قادة الجامعة ووزارة التعليم العالى وإعداد القادة، عقد المارثون بحضور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة، والدكتور سلامة عبد التواب القائم بعمل عميد كلية الحقوق، الأستاذ الدكتور زغلول حسنين عميد كلية الخدمة الإجتماعية، الاستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، طارق اسماعيل مدير إدارة العامة للجوالة، ياسر الجبالى مسئول أسرة من أجل مصر.

وأشرف علي فعاليات الماراثون راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أحمد بسطامي مدير رعاية الشباب بالكلية، وعلي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، محمد عطية رئيس اتحاد الكلية، نورهان سعيد نائب رئيس الاتحاد، احمد جمال امين اللجنة الرياضية، امير ناصر الامين المساعد للجنة الرياضية.

ويهتم المارثون بالتأكيد علي أهمية رياضة الجري وفوائدها، وتقوية الجهاز المناعي، ومنع أرتفاع ضغط الدم، الحصول علي جسم متكامل ومتناسق، تحريك الدورة الدموية، وتحسين صحة العقل، تقوية العضلات وتحسين صحة الجسم وزيادة الكتلة.

وتم تكريم المشاركين واستلام العشر مراكز الأولى لكل فئه ( بنات - بنين ) الميداليات الذهبية والفضية والبرونزيه مع الشهادات التكريم مع كاس للفائز الاول.

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