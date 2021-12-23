آيفون ومبلغ مالي كبير.. عامل نظافة يعثر على حقيبة أمام مطار القاهرة ويعيدها لصاحبها

أعاد عامل نظافة بمطار القاهرة حقيبة تحتوي على 13,5 ألف جنيه و هاتف آيفون لصاحبها الذى فقدها داخل بارك صالة رقم 3 بمبنى رقم 1 أثناء استقباله أحد أقاربه القادمين من الخارج.

أثناء قيام " أيمن إبراهيم مصطفى " عامل نظافة بشركة " جيكو " بتنظيف بارك السيارات أمام صالة الوصول رقم 3 عثر على حقيبة يد بداخلها 13,5 ألف جنيه وهاتف آيفون فقام بتسليمها لرجال الأمن.

وبفحص الهاتف تبين أنه خاص بـ " إيهاب محمد علي " وتم التوصل إليه حيث كان يستقبل أحد أقاربه القادمين من الخارج بصالة الوصول رقم 3 وتسلم حقيبته بمحتوياتها كاملة وقدم الشكر للعامل على أمانته .