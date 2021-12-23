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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل..سعر فورد فوكاس موديل 2016 | صور

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر فورد فوكاس موديل 2016

لازال سوق المستعمل للسيارات هو الجاذب الأبرز لعدد كبير من مستهلكي السيارات، لما يوفره من إصدارات متنوعة بأسعار مناسبة وأقل من نظيرتها الجديدة “الزيرو”، ومن بين السيارات المميزة جاءت فورد فوكاس موديل 2016.

 

حصلت سيارة فورد فوكاس موديل 2016 على محرك سعة 1000 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 123 حصان، و170 نيوتن .متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

جهزت سيارة فورد فوكاس موديل 2016 بنظام ضبط الثبات الإلكتروني ، المساعدة على صعود التلال ESP، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، حساسات لقياس ضغط، الاطاراتTPMS، حساسات إضاءة ومطر، مثبت ومحدد سرعة، كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية لتساعد السائق في ركن السيارة، أربعة وسائد هوائية، فوانيس ضباب أمامية.

تتوافر سيارة فورد فوكاس بجنوط مقاس 16 بوصة، ومصابيح أمامية LED، وكاسيت يأتي بعدد 6 سماعات، وخاصية التحكم التقائي في المناخ و الكاميرا للرؤية الخلفية، وفتحة سقف و ذر لتشغيل محرك السيارة.

تحتوي سيارة فورد فوكاس موديل 2016 على شاشة ملونة 8 بوصة تعمل باللمس، التحكم عن طريق عجلة القيادة متعددة الاستخدامات، مدخل للوسائط المتعددة USB، عجلة قيادة كهربائية EPS، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح ، التحكم بمقعد السائق في 4 اتجاهات كهربائيا.

تتراوح أسعار فورد فوكاس موديل 2016 في سوق المستعمل، من 230 ألف إلي 270 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

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